https://ria.ru/20230524/ataki-1873781426.html

В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников

В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 24.05.2023

В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников

За ночь в Белгородской области отразили множество атак беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:43

2023-05-24T09:43

2023-05-24T10:12

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

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РЯЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. За ночь в Белгородской области отразили множество атак беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов <...> Самое главное, что пострадавших нет совсем", — написал он.По словам губернатора, с большей частью дронов справились средства ПВО, но в некоторых случаях есть повреждения — в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах пострадали частные дома, легковой транспорт, частные дома и административные здания. Сейчас там проводится подомовой обход.В поселке Томаровка Яковлевского городского округа дроны дважды сбрасывали взрывные устройства на административные здания, добавил Гладков. На одном из них повредило кровлю, в другом — кровлю и перекрытия. Еще одно взрывное устройство дрон сбросил на частный дом в Новой Таволжанке. Там обошлось без детонации. На месте работают взрывотехники и оперативные службы.В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. На следующий день Минобопроны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Всего уничтожено более 70 боевиков.Из-за действий диверсантов погиб один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. По информации губернатора, сейчас в в больницах остаются девять человек, включая троих в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород