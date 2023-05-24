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В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 24.05.2023
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09:43 24.05.2023 (обновлено: 10:12 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/ataki-1873781426.html
В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников
В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 24.05.2023
В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников
За ночь в Белгородской области отразили множество атак беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:43
2023-05-24T10:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
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РЯЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. За ночь в Белгородской области отразили множество атак беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. &quot;Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов &lt;...&gt; Самое главное, что пострадавших нет совсем&quot;, — написал он.По словам губернатора, с большей частью дронов справились средства ПВО, но в некоторых случаях есть повреждения — в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах пострадали частные дома, легковой транспорт, частные дома и административные здания. Сейчас там проводится подомовой обход.В поселке Томаровка Яковлевского городского округа дроны дважды сбрасывали взрывные устройства на административные здания, добавил Гладков. На одном из них повредило кровлю, в другом — кровлю и перекрытия. Еще одно взрывное устройство дрон сбросил на частный дом в Новой Таволжанке. Там обошлось без детонации. На месте работают взрывотехники и оперативные службы.В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. На следующий день Минобопроны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Всего уничтожено более 70 боевиков.Из-за действий диверсантов погиб один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. По информации губернатора, сейчас в в больницах остаются девять человек, включая троих в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников

Губернатор Гладков сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. За ночь в Белгородской области отразили множество атак беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов <...> Самое главное, что пострадавших нет совсем", — написал он.

По словам губернатора, с большей частью дронов справились средства ПВО, но в некоторых случаях есть повреждения — в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах пострадали частные дома, легковой транспорт, частные дома и административные здания.
Сейчас там проводится подомовой обход.
В поселке Томаровка Яковлевского городского округа дроны дважды сбрасывали взрывные устройства на административные здания, добавил Гладков. На одном из них повредило кровлю, в другом — кровлю и перекрытия. Еще одно взрывное устройство дрон сбросил на частный дом в Новой Таволжанке. Там обошлось без детонации. На месте работают взрывотехники и оперативные службы.
В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. На следующий день Минобопроны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Всего уничтожено более 70 боевиков.
Из-за действий диверсантов погиб один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. По информации губернатора, сейчас в в больницах остаются девять человек, включая троих в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.
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