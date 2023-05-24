https://ria.ru/20230524/ataka-1873975910.html

Власти США считают, что Кремль атаковали спецслужбы Украины, пишут СМИ

Власти США считают, что Кремль атаковали спецслужбы Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2023

Власти США считают, что Кремль атаковали спецслужбы Украины, пишут СМИ

Власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль в мае стоит одна из украинских спецслужб, пишет New York Times. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-24T23:52

2023-05-24T23:52

2023-05-25T01:08

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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль в мае стоит одна из украинских спецслужб, пишет New York Times. Первоначально в Вашингтоне допускали, что эту операцию "провела сама Россия", чтобы получить предлог для эскалации конфликта, но позже от этой версии отказались, перехватив разговор "удивленных" российских чиновников, сказано в публикации. "Американские должностные лица считают, что атака дронов на Кремль в начале этого месяца была, вероятно, устроена одним из специализированных украинских военных или разведывательных подразделений", — пишет газета.При этом подчеркивается, что Штаты не знают, какое именно подразделение совершило атаку, а также у них нет информации, был ли президент Украины Владимир Зеленский в курсе готовящегося теракта.Американские военные, которых цитирует издание, предположили, что аппараты были запущены с небольшого расстояния — из самой Москвы или ее окрестностей, а также несли "ограниченный заряд взрывчатки", что может указывать на стремление к психологическому эффекту.В США, как утверждается в статье, также считают украинцев ответственными за убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, вторжение в Белгородскую область и подрыв газопроводной системы "Северный поток". В существование "российских партизанских отрядов" американцы не верят.

https://ria.ru/20230524/tsel-1873972000.html

https://ria.ru/20230524/nato-1873970201.html

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в мире, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, москва, россия