https://ria.ru/20230524/ataka-1873941918.html

Белый дом: США не одобряют использование своей техники для атак на Россию

Белый дом: США не одобряют использование своей техники для атак на Россию - РИА Новости, 24.05.2023

Белый дом: США не одобряют использование своей техники для атак на Россию

США изучают сообщения о том, что американская техника применялась украинскими диверсантами при нападении на Белгородскую область, и не одобряют использования... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:56

2023-05-24T18:56

2023-05-24T19:43

специальная военная операция на украине

вашингтон (штат)

в мире

сша

белгородская область

россия

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США изучают сообщения о том, что американская техника применялась украинскими диверсантами при нападении на Белгородскую область, и не одобряют использования своей военной помощи для атак на территории России, заявили в Белом доме."Мы изучаем эти сообщения о том, что американское оборудование и автомобили могли быть задействованы", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби."Мы весьма ясно давали понять, в том числе украинцам, что мы не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России", - добавил он.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

вашингтон (штат)

сша

белгородская область

россия

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вашингтон (штат), в мире, сша, белгородская область, россия, джон кирби