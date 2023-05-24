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Белый дом: США не одобряют использование своей техники для атак на Россию
Белый дом: США не одобряют использование своей техники для атак на Россию - РИА Новости, 24.05.2023
Белый дом: США не одобряют использование своей техники для атак на Россию
США изучают сообщения о том, что американская техника применялась украинскими диверсантами при нападении на Белгородскую область, и не одобряют использования... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:56
2023-05-24T18:56
2023-05-24T19:43
специальная военная операция на украине
вашингтон (штат)
в мире
сша
белгородская область
россия
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США изучают сообщения о том, что американская техника применялась украинскими диверсантами при нападении на Белгородскую область, и не одобряют использования своей военной помощи для атак на территории России, заявили в Белом доме."Мы изучаем эти сообщения о том, что американское оборудование и автомобили могли быть задействованы", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби."Мы весьма ясно давали понять, в том числе украинцам, что мы не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России", - добавил он.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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вашингтон (штат), в мире, сша, белгородская область, россия, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат), В мире, США, Белгородская область, Россия, Джон Кирби
Белый дом: США не одобряют использование своей техники для атак на Россию
Белый дом: США не одобряют использование своей техники для атак по территории России