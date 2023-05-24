https://ria.ru/20230524/arest-1873908609.html
В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц
В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц - РИА Новости, 24.05.2023
В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц
Октябрьский районный суд Уфы арестовал тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Константина Леонтьева, которого обвиняют в развратных... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:10
2023-05-24T17:10
2023-05-24T17:10
уфа
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 24 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы арестовал тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Константина Леонтьева, которого обвиняют в развратных действиях и изнасиловании воспитанниц, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Ранее Леонтьев стал фигурантом двух уголовных дел по статьям "изнасилование" и "развратные действия", он был задержан. Меру пресечения 57-летнему тренеру избрал Октябрьский районный суд Уфы. "Выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следователя, постановив избрать Леонтьеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 июля 2023 года", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20230516/podrostki-1872229727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, происшествия, республика башкортостан
Уфа, Происшествия, Республика Башкортостан
В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц
В Уфе арестовали тренера детской спортивной школы по обвинению в изнасиловании воспитанниц
УФА, 24 мая – РИА Новости.
Октябрьский районный суд Уфы арестовал тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Константина Леонтьева, которого обвиняют в развратных действиях и изнасиловании воспитанниц, сообщили в объединенной пресс-службе
судов Башкирии.
Ранее Леонтьев стал фигурантом двух уголовных дел по статьям "изнасилование" и "развратные действия", он был задержан.
Меру пресечения 57-летнему тренеру избрал Октябрьский районный суд Уфы. "Выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следователя, постановив избрать Леонтьеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило.
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