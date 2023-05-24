https://ria.ru/20230524/arest-1873908609.html

В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц

В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц - РИА Новости, 24.05.2023

В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц

Октябрьский районный суд Уфы арестовал тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Константина Леонтьева, которого обвиняют в развратных... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:10

2023-05-24T17:10

2023-05-24T17:10

уфа

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 24 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы арестовал тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Константина Леонтьева, которого обвиняют в развратных действиях и изнасиловании воспитанниц, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Ранее Леонтьев стал фигурантом двух уголовных дел по статьям "изнасилование" и "развратные действия", он был задержан. Меру пресечения 57-летнему тренеру избрал Октябрьский районный суд Уфы. "Выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следователя, постановив избрать Леонтьеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 июля 2023 года", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20230516/podrostki-1872229727.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

уфа, происшествия, республика башкортостан