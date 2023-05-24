Рейтинг@Mail.ru
В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/arest-1873908609.html
В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц
В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц - РИА Новости, 24.05.2023
В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц
Октябрьский районный суд Уфы арестовал тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Константина Леонтьева, которого обвиняют в развратных... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:10
2023-05-24T17:10
уфа
происшествия
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
УФА, 24 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы арестовал тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Константина Леонтьева, которого обвиняют в развратных действиях и изнасиловании воспитанниц, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Ранее Леонтьев стал фигурантом двух уголовных дел по статьям "изнасилование" и "развратные действия", он был задержан. Меру пресечения 57-летнему тренеру избрал Октябрьский районный суд Уфы. "Выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следователя, постановив избрать Леонтьеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 июля 2023 года", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20230516/podrostki-1872229727.html
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, происшествия, республика башкортостан
Уфа, Происшествия, Республика Башкортостан
В Уфе арестовали тренера спортшколы по обвинению в совращении воспитанниц

В Уфе арестовали тренера детской спортивной школы по обвинению в изнасиловании воспитанниц

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 24 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы арестовал тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Константина Леонтьева, которого обвиняют в развратных действиях и изнасиловании воспитанниц, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Ранее Леонтьев стал фигурантом двух уголовных дел по статьям "изнасилование" и "развратные действия", он был задержан.
Меру пресечения 57-летнему тренеру избрал Октябрьский районный суд Уфы. "Выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следователя, постановив избрать Леонтьеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Петербурге возбудили дело о насилии над подростком в центре содержания
16 мая, 18:28
 
УфаПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала