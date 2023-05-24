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Биография Василия Анохина - РИА Новости, 24.05.2023
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01:09 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/anokhin-1873450039.html
Биография Василия Анохина
Биография Василия Анохина - РИА Новости, 24.05.2023
Биография Василия Анохина
Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Николаевич Анохин родился 24 мая 1983 года в Москве. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T01:09
2023-05-24T01:09
справки
политика
россия
смоленская область
василий анохин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Николаевич Анохин родился 24 мая 1983 года в Москве.В 2005 году с отличием окончил Академию экономической безопасности МВД России по специальности "Финансы и кредит" и специализации "Налоговые расследования". В 2009 прошел повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе "Гражданско-правовой модуль". В 2012 году окончил магистратуру Финансового университета при Правительстве РФ по специальности "Юриспруденция", направление "Финансовое право". В 2016 году получил степень магистра финансов в Российской экономической школе (РЭШ). Кандидат экономических наук (2008). Является выпускником "школы губернаторов" – программы подготовки кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления в РАНХиГС. С 2004 по 2008 год Василий Анохин служил в органах внутренних дел.С 2008 года был специалистом-экспертом, а затем консультантом отдела по взаимодействию с палатами парламента правового департамента правительства.В 2011-2012 годах работал в ООО "Энергострим" и в ОАО "Российские коммунальные системы". Затем год работал заместителем директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития, с 2013 по 2015 год – начальником управления систематизации и классификации информации в социально-экономической области Федерального казначейства. С 2015 по 2016 годы Василий Анохин руководил представительством администрации Смоленской области при правительстве Российской Федерации.В сентябре 2016 года Василий Анохин был назначен заместителем губернатора Смоленской области. На этом посту координировал и контролировал деятельность департаментов бюджета и финансов, экономического развития, имущественных и земельных отношений, а также информационных технологий.В ноябре 2018 года Василий Анохин покинул пост заместителя губернатора Смоленской области по собственному желанию.С ноября 2018 года работал в секретариате вице-премьера РФ Виталия Мутко, с марта 2020 года – заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.В этот период Василий Анохин участвовал в работе по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году и занимался проработкой мер соцподдержки граждан, потерявших жилье. В январе 2021 года назначен директором Департамента регионального развития аппарата правительства РФ. 17 марта 2023 года президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Женат, воспитывает двух сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, политика, россия, смоленская область, василий анохин
Справки, Политика, Россия, Смоленская область, Василий Анохин

Биография Василия Анохина

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВрио Губернатора Смоленской области Василий Анохин
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
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Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Николаевич Анохин родился 24 мая 1983 года в Москве.
В 2005 году с отличием окончил Академию экономической безопасности МВД России по специальности "Финансы и кредит" и специализации "Налоговые расследования". В 2009 прошел повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе "Гражданско-правовой модуль". В 2012 году окончил магистратуру Финансового университета при Правительстве РФ по специальности "Юриспруденция", направление "Финансовое право". В 2016 году получил степень магистра финансов в Российской экономической школе (РЭШ). Кандидат экономических наук (2008).
Является выпускником "школы губернаторов" – программы подготовки кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления в РАНХиГС.
С 2004 по 2008 год Василий Анохин служил в органах внутренних дел.
С 2008 года был специалистом-экспертом, а затем консультантом отдела по взаимодействию с палатами парламента правового департамента правительства.
В 2011-2012 годах работал в ООО "Энергострим" и в ОАО "Российские коммунальные системы".
Затем год работал заместителем директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития, с 2013 по 2015 год – начальником управления систематизации и классификации информации в социально-экономической области Федерального казначейства.
С 2015 по 2016 годы Василий Анохин руководил представительством администрации Смоленской области при правительстве Российской Федерации.
В сентябре 2016 года Василий Анохин был назначен заместителем губернатора Смоленской области. На этом посту координировал и контролировал деятельность департаментов бюджета и финансов, экономического развития, имущественных и земельных отношений, а также информационных технологий.
В ноябре 2018 года Василий Анохин покинул пост заместителя губернатора Смоленской области по собственному желанию.
С ноября 2018 года работал в секретариате вице-премьера РФ Виталия Мутко, с марта 2020 года – заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
В этот период Василий Анохин участвовал в работе по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году и занимался проработкой мер соцподдержки граждан, потерявших жилье.
В январе 2021 года назначен директором Департамента регионального развития аппарата правительства РФ.
17 марта 2023 года президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.
Женат, воспитывает двух сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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