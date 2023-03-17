https://ria.ru/20230317/anokhin-1858707061.html

Путин подписал указ о назначении Анохина врио главы Смоленской области

Путин подписал указ о назначении Анохина врио главы Смоленской области - РИА Новости, 17.03.2023

Путин подписал указ о назначении Анохина врио главы Смоленской области

Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:49

2023-03-17T19:49

2023-03-17T20:34

смоленская область

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщила пресс-служба Кремля.В свою очередь, главу региона Алексея Островского освободили от должности по собственному желанию.Анохин ранее занимал должность директора департамента регионального развития правительства России. До этого он был заместителем губернатора Смоленской области.Во время рабочей встречи с новым врио главы региона Путин отметил, что у Анохина большой опыт работы в правительстве, особенно на таких важнейших направлениях, как жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Президент выразил надежду, что все эти знания позволят эффективно решать стоящие перед областью задачи.Анохин, в свою очередь, заявил, что знаком с ситуацией в Смоленской области, так как уже работал там, в частности, курировал финансы и бюджет. Наиболее насущными вопросами в регионе он назвал здравоохранение, образование и жилье. Врио губернатора пообещал в течение месяца подготовить детальный план развития области и доложить президенту. Также он заявил, что уделит особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей.

https://ria.ru/20230306/fsin-1856233587.html

https://ria.ru/20230315/kuznetsov-1858155700.html

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, владимир путин, россия