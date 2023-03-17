https://ria.ru/20230317/anokhin-1858707061.html
Путин подписал указ о назначении Анохина врио главы Смоленской области
Путин подписал указ о назначении Анохина врио главы Смоленской области - РИА Новости, 17.03.2023
Путин подписал указ о назначении Анохина врио главы Смоленской области
Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:49
2023-03-17T19:49
2023-03-17T20:34
смоленская область
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщила пресс-служба Кремля.В свою очередь, главу региона Алексея Островского освободили от должности по собственному желанию.Анохин ранее занимал должность директора департамента регионального развития правительства России. До этого он был заместителем губернатора Смоленской области.Во время рабочей встречи с новым врио главы региона Путин отметил, что у Анохина большой опыт работы в правительстве, особенно на таких важнейших направлениях, как жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Президент выразил надежду, что все эти знания позволят эффективно решать стоящие перед областью задачи.Анохин, в свою очередь, заявил, что знаком с ситуацией в Смоленской области, так как уже работал там, в частности, курировал финансы и бюджет. Наиболее насущными вопросами в регионе он назвал здравоохранение, образование и жилье. Врио губернатора пообещал в течение месяца подготовить детальный план развития области и доложить президенту. Также он заявил, что уделит особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей.
https://ria.ru/20230306/fsin-1856233587.html
https://ria.ru/20230315/kuznetsov-1858155700.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, владимир путин, россия
Смоленская область, Владимир Путин, Россия
Путин подписал указ о назначении Анохина врио главы Смоленской области
Путин подписал указ о назначении Анохина врио губернатора Смоленской области
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщила пресс-служба
Кремля.
«
"Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области", — говорится в указе президента.
В свою очередь, главу региона Алексея Островского освободили от должности по собственному желанию.
Анохин ранее занимал должность директора департамента регионального развития правительства России. До этого он был заместителем губернатора Смоленской области.
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН
Во время рабочей встречи с новым врио главы региона Путин отметил, что у Анохина большой опыт работы в правительстве, особенно на таких важнейших направлениях, как жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Президент выразил надежду, что все эти знания позволят эффективно решать стоящие перед областью задачи.
Анохин, в свою очередь, заявил, что знаком с ситуацией в Смоленской области, так как уже работал там, в частности, курировал финансы и бюджет. Наиболее насущными вопросами в регионе он назвал здравоохранение, образование и жилье.
Врио губернатора пообещал в течение месяца подготовить детальный план развития области и доложить президенту. Также он заявил, что уделит особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей.
Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотки