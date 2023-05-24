https://ria.ru/20230524/aktsizy-1873762610.html
Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак
Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак - РИА Новости, 24.05.2023
Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак
В России в первом квартале 2024 года начнется введение цифрового акциза на табак и пиво, следует из дорожной карты Минфина, имеющейся в распоряжении РИА... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T05:09
2023-05-24T05:09
2023-05-24T06:50
экономика
россия
алексей сазанов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В России в первом квартале 2024 года начнется введение цифрового акциза на табак и пиво, следует из дорожной карты Минфина, имеющейся в распоряжении РИА Новости. "Минфину России совместно с "Оператор-ЦРПТ" поручено разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по осуществлению с 2024 года перехода на уплату акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации, Минфин России направляет на согласование проект плана мероприятий (дорожная карта) по отказу от нанесения на табачную продукцию федеральных специальных (акцизных) марок с 2024 года. <...> Внедрение цифрового акциза начнется в I квартале 2024 года", — говорится в документе. При этом пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок запланирован на период с мая 2023 по июль 2024 года.В результате этих мероприятий должна подтвердиться возможность использования данных о маркировке и прослеживаемости продукции для проведения таких проверок и для расчета налоговым органом акциза на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для них, сахаросодержащие напитки, пиво и пивные напитки. Во-вторых, авторы инициативы хотят оценить возможность отказа от декларирования акциза и переход на бездекларационный режим. Переход к промышленной эксплуатации доработанной автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС "Налог-3") и государственной информационной системе мониторинга оборота товаров запланирован на первый квартал 2024 года.В середине ноября 2022 года замминистра финансов Алексей Сазанов на встрече с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России заявил, что ведомство активно занимается проработкой введения цифрового акциза на табак и пиво. По его словам, предполагается, что ФНС автоматически сможет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений из информационных систем по маркировке табака и пива.
https://ria.ru/20230127/veypy-1847763163.html
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экономика, россия, алексей сазанов, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак
Минфин: Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак в начале 2024 года
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В России в первом квартале 2024 года начнется введение цифрового акциза на табак и пиво, следует из дорожной карты Минфина, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
"Минфину России совместно с "Оператор-ЦРПТ" поручено разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по осуществлению с 2024 года перехода на уплату акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации, Минфин России направляет на согласование проект плана мероприятий (дорожная карта) по отказу от нанесения на табачную продукцию федеральных специальных (акцизных) марок с 2024 года. <...> Внедрение цифрового акциза начнется в I квартале 2024 года", — говорится в документе.
В России отменили акциз для вейпов
При этом пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок запланирован на период с мая 2023 по июль 2024 года.
В результате этих мероприятий должна подтвердиться возможность использования данных о маркировке и прослеживаемости продукции для проведения таких проверок и для расчета налоговым органом акциза на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для них, сахаросодержащие напитки, пиво и пивные напитки. Во-вторых, авторы инициативы хотят оценить возможность отказа от декларирования акциза и переход на бездекларационный режим.
Переход к промышленной эксплуатации доработанной автоматизированной информационной системы ФНС
России (АИС "Налог-3") и государственной информационной системе мониторинга оборота товаров запланирован на первый квартал 2024 года.
В середине ноября 2022 года замминистра финансов Алексей Сазанов
на встрече с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России заявил, что ведомство активно занимается проработкой введения цифрового акциза на табак и пиво. По его словам, предполагается, что ФНС автоматически сможет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений из информационных систем по маркировке табака и пива.
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