https://ria.ru/20230523/zveri-1873732025.html
Гость спровоцировал инцидент с лидером "Зверей", рассказали в баре
Гость спровоцировал инцидент с лидером "Зверей", рассказали в баре - РИА Новости, 23.05.2023
Гость спровоцировал инцидент с лидером "Зверей", рассказали в баре
Инцидент с участием лидера группы "Звери" Романом Билыком произошел в самарском баре "8bit" после того, как один из гостей стал настаивать на совместной... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:04
2023-05-23T20:04
2023-05-23T20:04
шоубиз
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роман билык
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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Инцидент с участием лидера группы "Звери" Романом Билыком произошел в самарском баре "8bit" после того, как один из гостей стал настаивать на совместной фотографии, сообщили РИА Новости в заведении. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что фронтмен группы "Звери" Роман Билык якобы устроил дебош в самарском баре "8bit", попытавшись спровоцировать на драку одного из посетителей. Драки не произошло, так как друзья "экстренно эвакуировали певца из бара". На видео запечатлено, как человека, похожего на Билыка, выводят из бара трое парней. Сам бар в соцсетях прокомментировал инцидент словами из песен "Зверей": "Напитки покрепче – слова покороче". "Мы позиционируем себя как уютный ретровейв бар, в котором можно отдохнуть, играя в игры из 1990-х плюс у нас прекрасная барная карта и кухня. Мы рады были видеть у себя в гостях Романа из группы "Звери", артисты тоже люди, которым хочется иногда расслабиться. Быть публичным человеком непросто, и произошло недоразумение - один из гостей настаивал на фотографии с Романом. Все решилось мирным путем, полицию не вызывали", - сказала собеседница агентства. Ранее в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре, где на вторник запланирован концерт группы "Звери", РИА Новости заявили, что концерт должен пройти по плану, "ничего не менялось". По данным с сайта группы "Звери", на концерт в Самаре билет стоил от 350 рублей до 6 тысяч рублей. Свободные места на сайте отсутствовали.
https://ria.ru/20230523/zveri-1873690322.html
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самара, роман билык, происшествия, россия
Шоубиз, Самара, Роман Билык, Происшествия, Россия
Гость спровоцировал инцидент с лидером "Зверей", рассказали в баре
Бар "8bit": гость спровоцировал инцидент с лидером "Зверей" Билыком, настаивая на фото
САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Инцидент с участием лидера группы "Звери" Романом Билыком произошел в самарском баре "8bit" после того, как один из гостей стал настаивать на совместной фотографии, сообщили РИА Новости в заведении.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что фронтмен группы "Звери" Роман Билык якобы устроил дебош в самарском баре "8bit", попытавшись спровоцировать на драку одного из посетителей. Драки не произошло, так как друзья "экстренно эвакуировали певца из бара". На видео запечатлено, как человека, похожего на Билыка, выводят из бара трое парней. Сам бар в соцсетях прокомментировал инцидент словами из песен "Зверей": "Напитки покрепче – слова покороче".
Стало известно, состоится ли в Самаре шоу "Зверей" после дебоша фронтмена
"Мы позиционируем себя как уютный ретровейв бар, в котором можно отдохнуть, играя в игры из 1990-х плюс у нас прекрасная барная карта и кухня. Мы рады были видеть у себя в гостях Романа из группы "Звери", артисты тоже люди, которым хочется иногда расслабиться. Быть публичным человеком непросто, и произошло недоразумение - один из гостей настаивал на фотографии с Романом. Все решилось мирным путем, полицию не вызывали", - сказала собеседница агентства.
Ранее в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого
" в Самаре
, где на вторник запланирован концерт группы "Звери", РИА Новости заявили, что концерт должен пройти по плану, "ничего не менялось". По данным с сайта группы "Звери", на концерт в Самаре билет стоил от 350 рублей до 6 тысяч рублей. Свободные места на сайте отсутствовали.
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