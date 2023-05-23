https://ria.ru/20230523/zveri-1873731396.html

Бар в Самаре прокомментировал дебош лидера "Зверей" словами из песен группы

Бар в Самаре прокомментировал дебош лидера "Зверей" словами из песен группы - РИА Новости, 23.05.2023

Бар в Самаре прокомментировал дебош лидера "Зверей" словами из песен группы

Самарский бар, фигурировавший в сообщениях о дебоше с участием лидера группы "Звери", прокомментировал инцидент словами из песен этой группы: "Напитки покрепче... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:02

2023-05-23T20:02

2023-05-23T20:02

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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Самарский бар, фигурировавший в сообщениях о дебоше с участием лидера группы "Звери", прокомментировал инцидент словами из песен этой группы: "Напитки покрепче – слова покороче". Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что фронтмен группы "Звери" Роман Билык якобы устроил дебош в самарском баре "8bit", попытавшись спровоцировать на драку одного из посетителей. Драки не произошло, так как друзья "экстренно эвакуировали певца из бара". На видео запечатлено, как человека, похожего на Билыка, выводят из бара трое парней. "Эх, и ночка жаркая выдалась у нас. Как говорится, напитки покрепче – слова покороче... А наша любовь к мексиканской кухне – навечно... До скорой встречи", - говорится в сообщении на странице бара в соцсети "ВКонтакте". Ранее в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре, где на вторник запланирован концерт группы "Звери", РИА Новости заявили, что концерт должен пройти по плану, "ничего не менялось". По данным с сайта группы "Звери", на концерт в Самаре билет стоил от 350 рублей до 6 тысяч рублей. Свободные места на сайте отсутствовали. В полиции пока не прокомментировали РИА Новости сообщение об инциденте в баре.

https://ria.ru/20230410/borodina-1864228616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самара, роман билык, россия, происшествия