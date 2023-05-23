Бар в Самаре прокомментировал дебош лидера "Зверей" словами из песен группы

САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Самарский бар, фигурировавший в сообщениях о дебоше с участием лидера группы "Звери", прокомментировал инцидент словами из песен этой группы: "Напитки покрепче – слова покороче". Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что фронтмен группы "Звери" Роман Билык якобы устроил дебош в самарском баре "8bit", попытавшись спровоцировать на драку одного из посетителей. Драки не произошло, так как друзья "экстренно эвакуировали певца из бара". На видео запечатлено, как человека, похожего на Билыка, выводят из бара трое парней. "Эх, и ночка жаркая выдалась у нас. Как говорится, напитки покрепче – слова покороче... А наша любовь к мексиканской кухне – навечно... До скорой встречи", - говорится в сообщении на странице бара в соцсети "ВКонтакте". Ранее в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре, где на вторник запланирован концерт группы "Звери", РИА Новости заявили, что концерт должен пройти по плану, "ничего не менялось". По данным с сайта группы "Звери", на концерт в Самаре билет стоил от 350 рублей до 6 тысяч рублей. Свободные места на сайте отсутствовали. В полиции пока не прокомментировали РИА Новости сообщение об инциденте в баре.
САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Самарский бар, фигурировавший в сообщениях о дебоше с участием лидера группы "Звери", прокомментировал инцидент словами из песен этой группы: "Напитки покрепче – слова покороче".
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что фронтмен группы "Звери" Роман Билык якобы устроил дебош в самарском баре "8bit", попытавшись спровоцировать на драку одного из посетителей. Драки не произошло, так как друзья "экстренно эвакуировали певца из бара". На видео запечатлено, как человека, похожего на Билыка, выводят из бара трое парней.
Кадр видео с участием Ромы Зверя
Кадр видео с участием Ромы Зверя
1 из 2
Кадр видео с участием Ромы Зверя
Кадр видео с участием Ромы Зверя
2 из 2
Кадр видео с участием Ромы Зверя
1 из 2
Кадр видео с участием Ромы Зверя
2 из 2
"Эх, и ночка жаркая выдалась у нас. Как говорится, напитки покрепче – слова покороче... А наша любовь к мексиканской кухне – навечно... До скорой встречи", - говорится в сообщении на странице бара в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре, где на вторник запланирован концерт группы "Звери", РИА Новости заявили, что концерт должен пройти по плану, "ничего не менялось". По данным с сайта группы "Звери", на концерт в Самаре билет стоил от 350 рублей до 6 тысяч рублей. Свободные места на сайте отсутствовали.
В полиции пока не прокомментировали РИА Новости сообщение об инциденте в баре.
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