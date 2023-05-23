https://ria.ru/20230523/zmei-1873671928.html
Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано
Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано - РИА Новости, 23.05.2023
Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано
Аномальной активности змей на природных территориях Москвы на данный момент не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:27
2023-05-23T16:27
2023-05-23T16:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аномальной активности змей на природных территориях Москвы на данный момент не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" сообщалось, что в Москве активизировались змеи. К публикации были прикреплены видео, показывающие, что они были замечены в разных точках столицы. "Никакой аномальной активности змей специалисты на данный момент не отмечают, и опасности для человека змеи не представляют при условии соблюдения правил поведения и безопасности", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что, согласно данным учетов объектов животного мира, проведенных специалистами ГПБУ "Мосприрода", на подведомственных природных территориях можно встретить ужа обыкновенного. Гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и веретеница колхидская в ходе учетов за последние три года не фиксировались. "При этом ужи безопасны и не ядовиты. Гадюки ядовиты, но яд в большинстве случаев не смертелен", - подчеркнули в пресс-службе. В департаменте добавили, что практически ни одна змея не будет первой атаковать человека, в большинстве случаев она постарается просто уползти подальше от опасности. "Но если вы отправились на природную территорию, то необходимо помнить, что при встрече со змеей не нужно ее трогать, но и пугать не нужно, лучше медленно удалиться", - пояснили в пресс-службе. В департаменте также посоветовали надевать для прогулок в природных парках соответствующую закрытую обувь, внимательно смотреть под ноги и гулять по дорожкам. Специалисты "Мосприроды" отмечают, что после весенней линьки в апреле-мае у ужей начинается брачный период. Откладывают яйца самки в июле-августе во влажных теплых местах. Для этого подходят кучи перегноя и опавшей листвы, сырой мох, трухлявые пни и мышиные норы.
https://ria.ru/20220907/moskva-1815147788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аномальной активности змей на природных территориях Москвы на данный момент не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" сообщалось, что в Москве активизировались змеи. К публикации были прикреплены видео, показывающие, что они были замечены в разных точках столицы.
"Никакой аномальной активности змей специалисты на данный момент не отмечают, и опасности для человека змеи не представляют при условии соблюдения правил поведения и безопасности", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что, согласно данным учетов объектов животного мира, проведенных специалистами ГПБУ "Мосприрода
", на подведомственных природных территориях можно встретить ужа обыкновенного. Гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и веретеница колхидская в ходе учетов за последние три года не фиксировались.
"При этом ужи безопасны и не ядовиты. Гадюки ядовиты, но яд в большинстве случаев не смертелен", - подчеркнули в пресс-службе.
Мосприрода зафиксировала активность змей на природных территориях столицы
В департаменте добавили, что практически ни одна змея не будет первой атаковать человека, в большинстве случаев она постарается просто уползти подальше от опасности. "Но если вы отправились на природную территорию, то необходимо помнить, что при встрече со змеей не нужно ее трогать, но и пугать не нужно, лучше медленно удалиться", - пояснили в пресс-службе.
В департаменте также посоветовали надевать для прогулок в природных парках соответствующую закрытую обувь, внимательно смотреть под ноги и гулять по дорожкам.
Специалисты "Мосприроды" отмечают, что после весенней линьки в апреле-мае у ужей начинается брачный период. Откладывают яйца самки в июле-августе во влажных теплых местах. Для этого подходят кучи перегноя и опавшей листвы, сырой мох, трухлявые пни и мышиные норы.