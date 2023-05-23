https://ria.ru/20230523/zmei-1873671928.html

Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано

Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано - РИА Новости, 23.05.2023

Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано

Аномальной активности змей на природных территориях Москвы на данный момент не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:27

2023-05-23T16:27

2023-05-23T16:31

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосприрода

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873673719_0:221:3071:1949_1920x0_80_0_0_d45f8335dc0815f9f22b665673a1c5bd.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аномальной активности змей на природных территориях Москвы на данный момент не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" сообщалось, что в Москве активизировались змеи. К публикации были прикреплены видео, показывающие, что они были замечены в разных точках столицы. "Никакой аномальной активности змей специалисты на данный момент не отмечают, и опасности для человека змеи не представляют при условии соблюдения правил поведения и безопасности", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что, согласно данным учетов объектов животного мира, проведенных специалистами ГПБУ "Мосприрода", на подведомственных природных территориях можно встретить ужа обыкновенного. Гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и веретеница колхидская в ходе учетов за последние три года не фиксировались. "При этом ужи безопасны и не ядовиты. Гадюки ядовиты, но яд в большинстве случаев не смертелен", - подчеркнули в пресс-службе. В департаменте добавили, что практически ни одна змея не будет первой атаковать человека, в большинстве случаев она постарается просто уползти подальше от опасности. "Но если вы отправились на природную территорию, то необходимо помнить, что при встрече со змеей не нужно ее трогать, но и пугать не нужно, лучше медленно удалиться", - пояснили в пресс-службе. В департаменте также посоветовали надевать для прогулок в природных парках соответствующую закрытую обувь, внимательно смотреть под ноги и гулять по дорожкам. Специалисты "Мосприроды" отмечают, что после весенней линьки в апреле-мае у ужей начинается брачный период. Откладывают яйца самки в июле-августе во влажных теплых местах. Для этого подходят кучи перегноя и опавшей листвы, сырой мох, трухлявые пни и мышиные норы.

https://ria.ru/20220907/moskva-1815147788.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы