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Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано - РИА Новости, 23.05.2023
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16:27 23.05.2023 (обновлено: 16:31 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/zmei-1873671928.html
Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано
Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано - РИА Новости, 23.05.2023
Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано
Аномальной активности змей на природных территориях Москвы на данный момент не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:27
2023-05-23T16:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аномальной активности змей на природных территориях Москвы на данный момент не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" сообщалось, что в Москве активизировались змеи. К публикации были прикреплены видео, показывающие, что они были замечены в разных точках столицы. "Никакой аномальной активности змей специалисты на данный момент не отмечают, и опасности для человека змеи не представляют при условии соблюдения правил поведения и безопасности", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что, согласно данным учетов объектов животного мира, проведенных специалистами ГПБУ "Мосприрода", на подведомственных природных территориях можно встретить ужа обыкновенного. Гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и веретеница колхидская в ходе учетов за последние три года не фиксировались. "При этом ужи безопасны и не ядовиты. Гадюки ядовиты, но яд в большинстве случаев не смертелен", - подчеркнули в пресс-службе. В департаменте добавили, что практически ни одна змея не будет первой атаковать человека, в большинстве случаев она постарается просто уползти подальше от опасности. "Но если вы отправились на природную территорию, то необходимо помнить, что при встрече со змеей не нужно ее трогать, но и пугать не нужно, лучше медленно удалиться", - пояснили в пресс-службе. В департаменте также посоветовали надевать для прогулок в природных парках соответствующую закрытую обувь, внимательно смотреть под ноги и гулять по дорожкам. Специалисты "Мосприроды" отмечают, что после весенней линьки в апреле-мае у ужей начинается брачный период. Откладывают яйца самки в июле-августе во влажных теплых местах. Для этого подходят кучи перегноя и опавшей листвы, сырой мох, трухлявые пни и мышиные норы.
https://ria.ru/20220907/moskva-1815147788.html
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москва, мосприрода, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Аномальной активности змей на природных территориях Москвы не зафиксировано

© iStock.com / DamianKuzdakУж в траве
Уж в траве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© iStock.com / DamianKuzdak
Уж в траве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аномальной активности змей на природных территориях Москвы на данный момент не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" сообщалось, что в Москве активизировались змеи. К публикации были прикреплены видео, показывающие, что они были замечены в разных точках столицы.
"Никакой аномальной активности змей специалисты на данный момент не отмечают, и опасности для человека змеи не представляют при условии соблюдения правил поведения и безопасности", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что, согласно данным учетов объектов животного мира, проведенных специалистами ГПБУ "Мосприрода", на подведомственных природных территориях можно встретить ужа обыкновенного. Гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и веретеница колхидская в ходе учетов за последние три года не фиксировались.
"При этом ужи безопасны и не ядовиты. Гадюки ядовиты, но яд в большинстве случаев не смертелен", - подчеркнули в пресс-службе.
Уж обыкновенный - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Мосприрода зафиксировала активность змей на природных территориях столицы
7 сентября 2022, 14:47
В департаменте добавили, что практически ни одна змея не будет первой атаковать человека, в большинстве случаев она постарается просто уползти подальше от опасности. "Но если вы отправились на природную территорию, то необходимо помнить, что при встрече со змеей не нужно ее трогать, но и пугать не нужно, лучше медленно удалиться", - пояснили в пресс-службе.
В департаменте также посоветовали надевать для прогулок в природных парках соответствующую закрытую обувь, внимательно смотреть под ноги и гулять по дорожкам.
Специалисты "Мосприроды" отмечают, что после весенней линьки в апреле-мае у ужей начинается брачный период. Откладывают яйца самки в июле-августе во влажных теплых местах. Для этого подходят кучи перегноя и опавшей листвы, сырой мох, трухлявые пни и мышиные норы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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