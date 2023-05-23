https://ria.ru/20230523/zhiteli-1873697903.html

Вывезенных жителей Белгородской области разместили в ПВР

Вывезенных жителей Белгородской области разместили в ПВР - РИА Новости, 23.05.2023

Вывезенных жителей Белгородской области разместили в ПВР

Жители, вывезенные из населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области, обеспечены в пунктах временного размещения питанием, медицинской и... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:33

2023-05-23T17:33

2023-05-23T17:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

старый оскол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873381195_356:538:2217:1585_1920x0_80_0_0_ebe57d284e248d3f248b88d05c76cac8.jpg

СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область), 23 мая - РИА Новости. Жители, вывезенные из населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области, обеспечены в пунктах временного размещения питанием, медицинской и социальной помощью, сообщила начальник департамента администрации Старооскольского городского округа Ольга Филонова. Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что жителей девяти населенных пунктов Грайворонского округа вывезли с опасной территории, их разместили в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. "Граждане Грайворонского района размещены в ПВР, они проживают в комфортных условиях, им организовано трехразовое питание. Всех жителей обошли сотрудники социальной защиты с целью выяснения, кому необходима помощь", - сказала Филонова журналистам. Она уточнила, что медицинские работники объезжают пункты временного размещения, выясняют состояние, в случае необходимости оказывают помощь. С детьми организована работа волонтеров, они проводят мастер-классы, игры для детей. Жительница села Гора-Подол Вера Антоновна рассказала РИА Новости, что утром в понедельник услышала звуки разрывающихся снарядов, стрельбы. Пряталась с семьей в подвале, пока не услышала сирену и поняла, что это сигнал к эвакуации. "У меня ребенок, дочка-инвалид, у нас маленькая одиннадцатилетняя девочка, я за них больше переживала. Мы пошли к школе, там пункт сбора, а потом сели на "Газельку", и нас привезли к администрации, где мы укрывались", - рассказала женщина. В ночь на вторник их привезли в один из ПВР в Старом Осколе, большую семью разместили в двухкомнатном номере. "Мне очень все нравится, мы как на курорте", - отметила Вера Антоновна. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

старый оскол

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, старый оскол