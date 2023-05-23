https://ria.ru/20230523/zhiteli-1873697903.html
Вывезенных жителей Белгородской области разместили в ПВР
Вывезенных жителей Белгородской области разместили в ПВР - РИА Новости, 23.05.2023
Вывезенных жителей Белгородской области разместили в ПВР
Жители, вывезенные из населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области, обеспечены в пунктах временного размещения питанием, медицинской и... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:33
2023-05-23T17:33
2023-05-23T17:33
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происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область), 23 мая - РИА Новости. Жители, вывезенные из населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области, обеспечены в пунктах временного размещения питанием, медицинской и социальной помощью, сообщила начальник департамента администрации Старооскольского городского округа Ольга Филонова. Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что жителей девяти населенных пунктов Грайворонского округа вывезли с опасной территории, их разместили в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. "Граждане Грайворонского района размещены в ПВР, они проживают в комфортных условиях, им организовано трехразовое питание. Всех жителей обошли сотрудники социальной защиты с целью выяснения, кому необходима помощь", - сказала Филонова журналистам. Она уточнила, что медицинские работники объезжают пункты временного размещения, выясняют состояние, в случае необходимости оказывают помощь. С детьми организована работа волонтеров, они проводят мастер-классы, игры для детей. Жительница села Гора-Подол Вера Антоновна рассказала РИА Новости, что утром в понедельник услышала звуки разрывающихся снарядов, стрельбы. Пряталась с семьей в подвале, пока не услышала сирену и поняла, что это сигнал к эвакуации. "У меня ребенок, дочка-инвалид, у нас маленькая одиннадцатилетняя девочка, я за них больше переживала. Мы пошли к школе, там пункт сбора, а потом сели на "Газельку", и нас привезли к администрации, где мы укрывались", - рассказала женщина. В ночь на вторник их привезли в один из ПВР в Старом Осколе, большую семью разместили в двухкомнатном номере. "Мне очень все нравится, мы как на курорте", - отметила Вера Антоновна. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, старый оскол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Старый Оскол
Вывезенных жителей Белгородской области разместили в ПВР
Власти сообщили о размещении вывезенных жителей Грайворонского округа под Белгородом в ПВР
СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область), 23 мая - РИА Новости. Жители, вывезенные из населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области, обеспечены в пунктах временного размещения питанием, медицинской и социальной помощью, сообщила начальник департамента администрации Старооскольского городского округа Ольга Филонова.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков
рассказал, что жителей девяти населенных пунктов Грайворонского округа вывезли с опасной территории, их разместили в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района.
"Граждане Грайворонского района размещены в ПВР, они проживают в комфортных условиях, им организовано трехразовое питание. Всех жителей обошли сотрудники социальной защиты с целью выяснения, кому необходима помощь", - сказала Филонова журналистам. Она уточнила, что медицинские работники объезжают пункты временного размещения, выясняют состояние, в случае необходимости оказывают помощь. С детьми организована работа волонтеров, они проводят мастер-классы, игры для детей.
Жительница села Гора-Подол Вера Антоновна рассказала РИА Новости, что утром в понедельник услышала звуки разрывающихся снарядов, стрельбы. Пряталась с семьей в подвале, пока не услышала сирену и поняла, что это сигнал к эвакуации. "У меня ребенок, дочка-инвалид, у нас маленькая одиннадцатилетняя девочка, я за них больше переживала. Мы пошли к школе, там пункт сбора, а потом сели на "Газельку", и нас привезли к администрации, где мы укрывались", - рассказала женщина.
В ночь на вторник их привезли в один из ПВР в Старом Осколе
, большую семью разместили в двухкомнатном номере. "Мне очень все нравится, мы как на курорте", - отметила Вера Антоновна.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
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