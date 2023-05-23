https://ria.ru/20230523/zheneva-1873624245.html

Активисты Greenpeace заблокировали движение в аэропорту Женевы

Активисты Greenpeace заблокировали движение в аэропорту Женевы - РИА Новости, 23.05.2023

Активисты Greenpeace заблокировали движение в аэропорту Женевы

Около 100 активистов-экологов в течение часа блокировали воздушное движение в аэропорту Женевы, после того, как они вторглись на взлетно-посадочную полосу,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:45

2023-05-23T14:45

2023-05-23T14:45

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ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Около 100 активистов-экологов в течение часа блокировали воздушное движение в аэропорту Женевы, после того, как они вторглись на взлетно-посадочную полосу, полиция эвакуировала их, говорится в опубликованных заявлениях Greenpeace и аэропорта Женевы. "Из-за скопления людей на взлетно-посадочной полосе воздушное сообщение было на мгновение прервано. Оно постепенно возобновляется с 12.40 (13.40 по московскому времени - ред.)", - сообщила в своем Twitter-аккаунте пресс-служба аэропорта Женевы. Greenpeace в заявлении, опубликованном на своём сайте, объясняет, что около ста активистов из 17 стран мирно блокируют частные самолеты в аэропорту Женевы, чтобы потребовать их запрета. "За исключением Мальты, нигде в Европе на душу населения не летает столько частных самолетов, сколько в Швейцарии. Небольшая группа сверхбогатых ложится тяжелым бременем на климат и окружающую среду, в то время как самая бедная часть населения мира больше всего страдает от климатического кризиса. Конфедерация, кантоны и аэропорты должны взять на себя ответственность", - приводятся в документе слова представителя Greenpeace Агнес Джезлер. Местная газета Temps уточняет, что полеты возобновились после часового перерыва, активисты приковали себя наручниками к самолетам, прежде чем полиция их эвакуировала.

https://ria.ru/20230519/grinpis-1872988195.html

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в мире, женева (город), мальта, европа, greenpeace