https://ria.ru/20230523/zerno-1873697715.html

Молдавские фермеры протестуют в Брюсселе из-за ввоза зерна с Украины

Молдавские фермеры протестуют в Брюсселе из-за ввоза зерна с Украины - РИА Новости, 23.05.2023

Молдавские фермеры протестуют в Брюсселе из-за ввоза зерна с Украины

Представители Ассоциации фермеров Молдавии приняли участие во вторник в акции протеста в Брюсселе вместе с производителями сельскохозяйственной продукции из... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:33

2023-05-23T17:33

2023-05-23T17:33

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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Представители Ассоциации фермеров Молдавии приняли участие во вторник в акции протеста в Брюсселе вместе с производителями сельскохозяйственной продукции из Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, фермеры недовольны ситуацией, сложившейся по причине обвала цен на сырье из-за наплыва дешевой продукции из Украины, сообщили в молдавской ассоциации "Сила фермеров". Еврокомиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавские фермеры обратились к властям с требованием срочно ввести аналогичный запрет. Глава минсельхоза Молдавии Владимир Боля заявил, что власти окажут помощь фермерам, но не будут вводить ограничений. Фермеры грозят с 7 июня объявить бессрочный протест, если их требование не будет выполнено. "Фермеры из Молдовы обратились за поддержкой к Европейскому Союзу о выделении специальных средств, из которых могут быть предоставлены компенсации молдавским сельхозпроизводителям хотя бы за площади первой группы (пшеница, ячмень, рапс и т.д.). В противном случае неминуемо банкротство большинства микро-, малых и средних производителей, что крайне негативно скажется на социально-экономическом развитии сельских территорий и ускорит отток населения. Многие молодые фермеры, вернувшиеся из диаспоры, вложили свои кровно заработанные деньги в сельскохозяйственный сектор, и для страны было бы большой трагедией потерять их навсегда", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации "Сила фермеров" в соцсети. Отмечается, что представители молдавских аграриев особо акцентировали внимание официальных лиц ЕС на том, что у них нет европейских дотаций, и в этом контексте влияние резкого снижения цен на зерновые и масличные культуры гораздо более болезненно для отрасли, "пострадавшей в прошлом году и от засухи, и от некомпенсированных заоблачных цен на ресурсы, необходимые для сельскохозяйственного производства". "В то же время представители "Силы фермеров" отметили, что правительство Молдовы, в отличие от Еврокомиссии, не ограничивало импорт некоторой сельхозпродукции из Украины и риск вторжения сельхозсырья из соседней страны остается повышенным", - отметили в ассоциации. Ранее фермеры сообщали, что с февраля они просили власти о помощи, но так ее и не дождались, поэтому они дали правительству время до 3 июня для выполнения нового списка требований. Речь идет о выделении компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около 170 долларов за гектар, введении временного ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины, выплате задолженностей по субсидиям за прошлый год и возмещении НДС за топливо. Кроме того, фермеры считают, что порт Джурджулешты в период с 1 по 31 июля должен экспортировать только молдавскую продукцию.

https://ria.ru/20230420/prodovolstvie-1866578526.html

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873569907.html

https://ria.ru/20230518/zerno-1872614374.html

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украина, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, брюссель, в мире, экономика