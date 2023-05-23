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В Донецке усомнились в приезде Зеленского на позиции Киева в ДНР - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873624684.html
В Донецке усомнились в приезде Зеленского на позиции Киева в ДНР
В Донецке усомнились в приезде Зеленского на позиции Киева в ДНР - РИА Новости, 23.05.2023
В Донецке усомнились в приезде Зеленского на позиции Киева в ДНР
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что сомневается в том, что Владимир Зеленский действительно побывал на линии боевого соприкосновения, отметив, что... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:47
2023-05-23T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что сомневается в том, что Владимир Зеленский действительно побывал на линии боевого соприкосновения, отметив, что соответствующие видео и фотоматериалы могут быть сфабрикованы. Ранее Зеленский заявил, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 во вторник посетил позиции украинских войск на угледарском направлении. "Я бы выразил некое сомнение, что это действительно так, потому что господин Зеленский лишний раз в Украине боится появляться, в самом Киеве, ни то что на линии фронта. Поэтому Photoshop в помощь. Очень возможно, что он находится где угодно, и фабрикуются подобные видео и фотоматериалы. Подтвердить нахождение Зеленского на линии фронта достаточно сложно", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
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донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке усомнились в приезде Зеленского на позиции Киева в ДНР

Советник Пушилина Гагин не исключил, что Зеленский не приезжал на украинские позиции в ДНР

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что сомневается в том, что Владимир Зеленский действительно побывал на линии боевого соприкосновения, отметив, что соответствующие видео и фотоматериалы могут быть сфабрикованы.
Ранее Зеленский заявил, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 во вторник посетил позиции украинских войск на угледарском направлении.
"Я бы выразил некое сомнение, что это действительно так, потому что господин Зеленский лишний раз в Украине боится появляться, в самом Киеве, ни то что на линии фронта. Поэтому Photoshop в помощь. Очень возможно, что он находится где угодно, и фабрикуются подобные видео и фотоматериалы. Подтвердить нахождение Зеленского на линии фронта достаточно сложно", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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