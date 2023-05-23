https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873624684.html
В Донецке усомнились в приезде Зеленского на позиции Киева в ДНР
В Донецке усомнились в приезде Зеленского на позиции Киева в ДНР - РИА Новости, 23.05.2023
В Донецке усомнились в приезде Зеленского на позиции Киева в ДНР
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что сомневается в том, что Владимир Зеленский действительно побывал на линии боевого соприкосновения, отметив, что... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:47
2023-05-23T14:47
2023-05-23T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что сомневается в том, что Владимир Зеленский действительно побывал на линии боевого соприкосновения, отметив, что соответствующие видео и фотоматериалы могут быть сфабрикованы. Ранее Зеленский заявил, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 во вторник посетил позиции украинских войск на угледарском направлении. "Я бы выразил некое сомнение, что это действительно так, потому что господин Зеленский лишний раз в Украине боится появляться, в самом Киеве, ни то что на линии фронта. Поэтому Photoshop в помощь. Очень возможно, что он находится где угодно, и фабрикуются подобные видео и фотоматериалы. Подтвердить нахождение Зеленского на линии фронта достаточно сложно", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке усомнились в приезде Зеленского на позиции Киева в ДНР
Советник Пушилина Гагин не исключил, что Зеленский не приезжал на украинские позиции в ДНР