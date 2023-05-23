Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873610102.html
Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты
Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты - РИА Новости, 23.05.2023
Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты
Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:55
2023-05-23T13:55
украина
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873586767_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da9dceca0fc611ec8a3d52676e143300.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием. "Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития важного, прочного рода войск", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграмм-канале. По его словам, будут созданы новые бригады, которые будут оснащены современным оружием и техникой. Ранее сообщалось, что Зеленский посетил позиции украинских войск на линии обороны Угледар-Марьинка. Почти на всех опубликованных фотографиях он находится внутри помещения.
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873492881.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873586767_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_5937469f2d87a94b9ec4cfeb105fd22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты

Зеленский заявил о создании корпуса украинской морской пехоты

© Фото : Офис президента УкраиныФотография Владимира Зеленского, как утверждается, во время посещения позиций украинских войск на направлении Угледар – Марьинка
Фотография Владимира Зеленского, как утверждается, во время посещения позиций украинских войск на направлении Угледар – Марьинка - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Фотография Владимира Зеленского, как утверждается, во время посещения позиций украинских войск на направлении Угледар – Марьинка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием.
"Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития важного, прочного рода войск", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграмм-канале.
По его словам, будут созданы новые бригады, которые будут оснащены современным оружием и техникой.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетил позиции украинских войск на линии обороны Угледар-Марьинка. Почти на всех опубликованных фотографиях он находится внутри помещения.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Зеленский нужен Западу на южном фронте
Вчера, 08:00
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала