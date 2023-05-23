https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873610102.html
Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты
Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты - РИА Новости, 23.05.2023
Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты
Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:55
2023-05-23T13:55
2023-05-23T13:55
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием. "Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития важного, прочного рода войск", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграмм-канале. По его словам, будут созданы новые бригады, которые будут оснащены современным оружием и техникой. Ранее сообщалось, что Зеленский посетил позиции украинских войск на линии обороны Угледар-Марьинка. Почти на всех опубликованных фотографиях он находится внутри помещения.
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873492881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты
Зеленский заявил о создании корпуса украинской морской пехоты
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости.
Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании
на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием.
"Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития важного, прочного рода войск", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграмм-канале.
По его словам, будут созданы новые бригады, которые будут оснащены современным оружием и техникой.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетил позиции украинских войск на линии обороны Угледар-Марьинка. Почти на всех опубликованных фотографиях он находится внутри помещения.
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