https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873610102.html

Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты

Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты - РИА Новости, 23.05.2023

Зеленский заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты

Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:55

2023-05-23T13:55

2023-05-23T13:55

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием. "Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития важного, прочного рода войск", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграмм-канале. По его словам, будут созданы новые бригады, которые будут оснащены современным оружием и техникой. Ранее сообщалось, что Зеленский посетил позиции украинских войск на линии обороны Угледар-Марьинка. Почти на всех опубликованных фотографиях он находится внутри помещения.

https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873492881.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, владимир зеленский, в мире