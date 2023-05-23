https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873556135.html
У Зеленского нет никакого авторитета, заявил президент Республики Сербской
У Зеленского нет никакого авторитета, заявил президент Республики Сербской - РИА Новости, 23.05.2023
У Зеленского нет никакого авторитета, заявил президент Республики Сербской
Владимир Зеленский проводит политику по указанию извне, но такие лидеры никогда не побеждают в конфликтах в интересах своего народа, заявил президент Республики РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:46
2023-05-23T10:46
2023-05-23T11:22
специальная военная операция на украине
милорад додик
республика сербская
владимир зеленский
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в мире
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БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит политику по указанию извне, но такие лидеры никогда не побеждают в конфликтах в интересах своего народа, заявил президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в эфире телеканала ATV. "Мы желаем как можно скорее завершения конфликта, но несомненно, что у Владимира Зеленского нет никакого авторитета, его политика такова, как ему скажут. Такие никогда не выигрывали войн для своего народа", — cказал он. Перед поездкой в Москву Додик написал в соцсетях, что Республика Сербская продолжает сотрудничать с Россией и имеет право и под давлением проводить свою аутентичную политику. По словам президента, Баня-Лука отбросила "политику подданства, которого требует Запад в вопросе санкций в отношении России". Сам Додик годами находится под западными санкциями и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили Россия и Китай. Накануне глава Республики Сербской прибыл в Москву, где провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. А на сегодня у него назначена встреча с президентом Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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милорад додик, республика сербская, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Милорад Додик, Республика Сербская, Владимир Зеленский, Украина, В мире
У Зеленского нет никакого авторитета, заявил президент Республики Сербской
Президент Республики Сербской Додик заявил, что Зеленский действует по указке извне