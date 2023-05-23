https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873492881.html

Зеленский нужен Западу на южном фронте

Зеленский нужен Западу на южном фронте - РИА Новости, 23.05.2023

Зеленский нужен Западу на южном фронте

Странная история приключилась в Хиросиме на полях встречи "Большой семерки". Среди ее гостей был президент Бразилии Лула да Силва, и Эммануэль Макрон попросил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:00

2023-05-23T08:00

2023-05-23T08:02

специальная военная операция на украине

аналитика

владимир зеленский

россия

украина

китай

эммануэль макрон

g7

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Странная история приключилась в Хиросиме на полях встречи "Большой семерки". Среди ее гостей был президент Бразилии Лула да Силва, и Эммануэль Макрон попросил его встретиться с прилетевшим в Японию Владимиром Зеленским. Лула призывает к миру на Украине, отказывается поставлять ей оружие и даже пытался быть посредником Москвы и Киева (его близкий соратник посещал обе столицы), но на встречу согласился. Однако Зеленский на нее не пришел.Пропагандистски важная для Киева (и Запада) встреча сорвалась из-за неявки того, кто просил о ней. Непонятно, что случилось, но вот как прокомментировал это сам Зеленский, когда его спросили, не разочарован ли он тем, что встреча не состоялась: "Я думаю, это он (Лула) должен быть разочарован". То есть он еще и нахамил лидеру важнейшей латиноамериканской страны.Мировое турне Владимира Зеленского с посещением сначала Европы, потом саммита Лиги арабских государств в Джидде, а следом и встречи "Большой семерки" в Хиросиме должно было продемонстрировать глобальную поддержку Украины. Но внутриукраинский пиар играет тут чисто вспомогательную роль. Основная цель организаторов поездки (а это Штаты, Великобритания и Франция) была в том, чтобы поставить остальной мир перед выбором: определяйтесь наконец, с кем вы — с Западом или с Россией? Зеленский в этом случае выступает как настоящий эмиссар Запада — его привозят в нужное место, чтобы встречающиеся с ним главы государств незападного мира ощутили себя в одной лодке с западными лидерами. Запад за Зеленского — а вы что, против него? Так: давайте, пожимайте ему руку, фотографируйтесь с ним — и окажетесь на правильной стороне истории.Но геополитика так не работает, то есть картинка у Запада и в самом деле получилась, а вот реального результата не будет. Потому что ни арабские лидеры, ни премьер-министр Индии Моди (который был гостем "Большой семерки" и встречался с Зеленским), ни Лула не питают никаких иллюзий в отношении украинского президента. Они могут искренне сочувствовать Украине — как сказал Моди, "я очень хорошо понимаю вашу боль и боль граждан Украины" — но при этом четко видят реальную ситуацию. Для Запада Зеленский и Украина превратились в инструмент борьбы против России — с целью ее ослабления, изоляции, а в идеале и сокрушения. А это вовсе не то, что нужно незападному миру.Глобальный Юг не видит в самом конфликте Запада и России чего-то необычного, понимая, что тут есть и стремление России восстановить свои естественные исторические границы, и старое желание Запада отодвинуть свою границу с русским миром на восток. Глобальные экономические проблемы, которые конфликт в Европе усиливает, конечно, не нравятся Глобальному Югу, но при этом его возмущает то, что Запад пытается выдать свои проблемы за всеобщие. Об этом прямым текстом говорят самые разные политики Азии, Африки и Латинской Америки: да, мы против войны в принципе, но почему Запад не объявляет угрозой глобальной безопасности те войны, которые напрямую не касаются его интересов? Более того, Запад ведет себя так, как будто уверен, что ему удастся склонить незападный мир не только к изоляции России, но и к разрыву с Китаем. А ведь это чистое безумие — потому что даже последний год показал, что все предпринимаемые Западом санкционные меры против России бьют по выстроенной Западом же глобальной системе, подрывая и так уже падавшее доверие к ней со стороны незападного мира.Даже на самом Западе объективные наблюдатели признают, что атлантисты оказались неспособны консолидировать вокруг себя незападный мир в деле "наказания России", то есть проиграли соревнование за Глобальный Юг. Запад проиграл не России, а объективному ходу мировой истории — тем геополитическим процессам, которые набирают силу уже много лет. При этом англосаксы не только не оставили попыток изолировать и победить Россию, они еще и усилили антикитайскую составляющую своей риторики — достаточно посмотреть, что говорилось на заседании "Большой семерки".Но если активное проталкивание антикитайской повестки хоть как-то объяснимо на европейском направлении (Штаты ведут борьбу за Европу с Китаем, то есть стремятся ограничить его связи со Старым Светом) и на индийском (где Америка пытается сыграть как на объективных противоречиях Дели и Пекина, так и на раздуваемой китаефобии у части индийских элит), то в остальном мире предложение "держаться подальше от китайцев" вызывает откровенную отповедь. Глобальный Юг даже с Россией не собирается рвать связи, а от них уже требуют и от Китая дистанцироваться! То есть англосаксы сами подталкивают Азию, Африку и Латинскую Америку к тому, чтобы те начали быстрее создавать региональные и межрегиональные механизмы страховки от западных санкций — в частности, уходить от расчетов в долларах.То есть Запад одновременно и сближает Россию и Китай (причем не только своими действиями, но и в глазах мирового сообщества — рассуждениями о том, как Москва и Пекин угрожают миропорядку), и стимулирует антизападные процессы в мире. Удивительная близорукость? Нет, просто атлантические стратеги уже не могут остановиться. И продолжают движение в абсолютно невыгодную для них сторону.

https://ria.ru/20230522/sammit-1873434772.html

https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873219977.html

https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873373790.html

https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128159.html

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аналитика, владимир зеленский, россия, украина, китай, эммануэль макрон, g7, саммит g7