Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7
Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МЕХИКО, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме. Слова бразильского лидера передает портал G1,
Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал Лулу да Силва встретиться с Зеленским на саммите.
"В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча... Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться... Зеленский взрослый и знает, что делает", — отметил Лула.
Ранее президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Не вовлеченным в него странам политик посоветовал взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в Хиросиме с 19 по 21 мая.
Помимо стран — участниц приглашение посетить встречу получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите стало спонтанным.