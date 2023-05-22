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Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7 - РИА Новости, 22.05.2023
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03:47 22.05.2023 (обновлено: 06:06 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sammit-1873306393.html
Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7
Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7 - РИА Новости, 22.05.2023
Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:47
2023-05-22T06:06
в мире
украина
бразилия
хиросима (префектура)
луис инасиу лула да силва
владимир зеленский
эммануэль макрон
g7
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МЕХИКО, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме. Слова бразильского лидера передает портал G1,Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал Лулу да Силва встретиться с Зеленским на саммите."В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча... Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться... Зеленский взрослый и знает, что делает", — отметил Лула.Ранее президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Не вовлеченным в него странам политик посоветовал взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо стран — участниц приглашение посетить встречу получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите стало спонтанным.
https://ria.ru/20230521/g7-1873189595.html
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украина
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в мире, украина, бразилия, хиросима (префектура), луис инасиу лула да силва, владимир зеленский, эммануэль макрон, g7
В мире, Украина, Бразилия, Хиросима (префектура), Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, G7
Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7

Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме. Слова бразильского лидера передает портал G1,
Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал Лулу да Силва встретиться с Зеленским на саммите.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
СМИ: президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7
Вчера, 04:14
"В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча... Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться... Зеленский взрослый и знает, что делает", — отметил Лула.
Ранее президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Не вовлеченным в него странам политик посоветовал взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в Хиросиме с 19 по 21 мая.
Помимо стран — участниц приглашение посетить встречу получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите стало спонтанным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров
20 мая, 16:20
 
В миреУкраинаБразилияХиросима (префектура)Луис Инасиу Лула да СилваВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронG7
 
 
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