https://ria.ru/20230522/sammit-1873306393.html

Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7

Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7 - РИА Новости, 22.05.2023

Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T03:47

2023-05-22T03:47

2023-05-22T06:06

в мире

украина

бразилия

хиросима (префектура)

луис инасиу лула да силва

владимир зеленский

эммануэль макрон

g7

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МЕХИКО, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме. Слова бразильского лидера передает портал G1,Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал Лулу да Силва встретиться с Зеленским на саммите."В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча... Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться... Зеленский взрослый и знает, что делает", — отметил Лула.Ранее президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Не вовлеченным в него странам политик посоветовал взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо стран — участниц приглашение посетить встречу получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите стало спонтанным.

https://ria.ru/20230521/g7-1873189595.html

https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128159.html

украина

бразилия

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в мире, украина, бразилия, хиросима (префектура), луис инасиу лула да силва, владимир зеленский, эммануэль макрон, g7