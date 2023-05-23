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Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев - РИА Новости, 23.05.2023
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Заслуженный артист России, актер Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет, сообщил Рязанский театр драмы в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:24
2023-05-23T15:24
2023-05-23T15:55
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МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет, сообщил Рязанский театр драмы в соцсети "ВКонтакте"."В нашем театральном доме горе — 22 мая 2023 года после тяжелой болезни на 64-ом году ушел из жизни заслуженный артист России Александр Александрович Зайцев", — говорится в публикации.Точная причина смерти артиста не уточняется.Александр Зайцев начал работать в Рязанском театре драмы в 1980 году. Он сыграл множество ролей, в том числе Евгения Арбенина в спектакле "Маскарад" по произведению Михаила Лермонтова, Лира в постановке "Король Лир" Уильяма Шекспира, Михаила Астрова в "Дяде Ване" Антона Чехова.Кроме того, многие годы он избирался в правление Рязанского отделения Союза театральных деятелей и был его председателем. Актера наградили почетными знаками "За наивысшие достижения" и "За заслуги перед Рязанской областью" .
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рязань, уильям шекспир, михаил лермонтов
Культура, Россия, Рязань, Уильям Шекспир, Михаил Лермонтов
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Заслуженный артист России Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет