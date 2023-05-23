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Умер заслуженный артист России Александр Зайцев - РИА Новости, 23.05.2023
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Культура
 
15:24 23.05.2023 (обновлено: 15:55 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/zaytsev-1873576837.html
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев - РИА Новости, 23.05.2023
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Заслуженный артист России, актер Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет, сообщил Рязанский театр драмы в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:24
2023-05-23T15:55
культура
россия
рязань
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МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет, сообщил Рязанский театр драмы в соцсети "ВКонтакте".&quot;В нашем театральном доме горе — 22 мая 2023 года после тяжелой болезни на 64-ом году ушел из жизни заслуженный артист России Александр Александрович Зайцев&quot;, — говорится в публикации.Точная причина смерти артиста не уточняется.Александр Зайцев начал работать в Рязанском театре драмы в 1980 году. Он сыграл множество ролей, в том числе Евгения Арбенина в спектакле "Маскарад" по произведению Михаила Лермонтова, Лира в постановке "Король Лир" Уильяма Шекспира, Михаила Астрова в "Дяде Ване" Антона Чехова.Кроме того, многие годы он избирался в правление Рязанского отделения Союза театральных деятелей и был его председателем. Актера наградили почетными знаками "За наивысшие достижения" и "За заслуги перед Рязанской областью" .
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Культура, Россия, Рязань, Уильям Шекспир, Михаил Лермонтов
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев

Заслуженный артист России Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет

© Фото : Рязанский театр драмы / ВКонтактеЗаслуженный артист России Александр Зайцев
Заслуженный артист России Александр Зайцев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Рязанский театр драмы / ВКонтакте
Заслуженный артист России Александр Зайцев
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МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет, сообщил Рязанский театр драмы в соцсети "ВКонтакте".
«

"В нашем театральном доме горе — 22 мая 2023 года после тяжелой болезни на 64-ом году ушел из жизни заслуженный артист России Александр Александрович Зайцев", — говорится в публикации.

Точная причина смерти артиста не уточняется.
Александр Зайцев начал работать в Рязанском театре драмы в 1980 году. Он сыграл множество ролей, в том числе Евгения Арбенина в спектакле "Маскарад" по произведению Михаила Лермонтова, Лира в постановке "Король Лир" Уильяма Шекспира, Михаила Астрова в "Дяде Ване" Антона Чехова.
Кроме того, многие годы он избирался в правление Рязанского отделения Союза театральных деятелей и был его председателем. Актера наградили почетными знаками "За наивысшие достижения" и "За заслуги перед Рязанской областью" .
 
КультураРоссияРязаньУильям ШекспирМихаил Лермонтов
 
 
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