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Ростехнадзор назвал причину аварии на заводе "Лукойла" в Кстове
Ростехнадзор назвал причину аварии на заводе "Лукойла" в Кстове - РИА Новости, 23.05.2023
Ростехнадзор назвал причину аварии на заводе "Лукойла" в Кстове
Ошибки проектирования системы электрообогрева трубопровода стали причиной аварии на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в нижегородском Кстове, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:17
2023-05-23T18:17
2023-05-23T18:17
происшествия
нижегородская область
лукойл-нижегороднефтеоргсинтез
лукойл
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Ошибки проектирования системы электрообогрева трубопровода стали причиной аварии на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в нижегородском Кстове, сообщает Волжско-Окское управление Ростехнадзора. Прокуратура Нижегородской области 7 февраля сообщила, что на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области произошёл пожар. Позже "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" заявил, что задымление на НПЗ случилось на установке коксования. Двадцать третьего мая комиссия Волжско-Окского управления Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии, произошедшей на площадке производства по переработке нефти и нефтепродуктов. "В результате разрушения технологического трубопровода произошло возгорание горючей жидкости и паров нефтепродуктов, пострадавших нет. Комиссией установлены организационные и технические причины данной аварии, среди которых ошибки проектирования системы электрообогрева трубопровода и нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что выводы комиссии и анализ обстоятельств будут доведены до сведения организаций, эксплуатирующих аналогичные объекты.
https://ria.ru/20230523/teplokhod-1873574193.html
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происшествия, нижегородская область, лукойл-нижегороднефтеоргсинтез, лукойл, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия
Происшествия, Нижегородская область, ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ЛУКОЙЛ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Россия
Ростехнадзор назвал причину аварии на заводе "Лукойла" в Кстове
Ростехнадзор: причиной аварии на заводе "Лукойла" в Кстове стали ошибки проектирования