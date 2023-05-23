https://ria.ru/20230523/zarplaty-1873606027.html

Азаров одобрил решение руководства "АвтоВАЗа" повысить заплаты сотрудникам

Азаров одобрил решение руководства "АвтоВАЗа" повысить заплаты сотрудникам - РИА Новости, 23.05.2023

Азаров одобрил решение руководства "АвтоВАЗа" повысить заплаты сотрудникам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал решение о повышении зарплат работникам "АвтоВАЗа", сообщает департамент информационной политики... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:41

2023-05-23T13:41

2023-05-23T13:41

самарская область

дмитрий азаров

автоваз

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал решение о повышении зарплат работникам "АвтоВАЗа", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области."АвтоВАЗ" во вторник заявил о повышении заработной платы работников на 9% с 1 июля 2023 года."Это не только увеличение благосостояния членов трудового коллектива, но и показатель того, что завод уверенно смотрит в будущее и имеет серьезные ресурсы для дальнейшего роста. "АвтоВАЗ" придерживается наших договоренностей по повышению зарплат работников. Рад тому, что слаженная, системная работа управленческой команды и всего коллектива позволила принять это решение, значимое для каждого заводчанина", - сказал Азаров, слова которого приводятся в сообщении.Губернатор также отметил, что ровно год назад после передачи завода в государственную собственность президентом "АвтоВАЗа" был назначен Максим Соколов. Азаров поблагодарил его за успешную деятельность в этой должности. "За этот год управленческой команде во взаимодействии с региональными, федеральными властями не только удалось преодолеть негативные тенденции, но и придать заводу новый вектор развития. Уверен, вместе мы сможем больше! Заводу – дальнейших успехов и достижений!", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230516/rabota-1872197221.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, автоваз