https://ria.ru/20230523/zarplata-1873530223.html
Предложения зарплаты электромонтажников за год выросли больше всех в сфере
Предложения зарплаты электромонтажников за год выросли больше всех в сфере - РИА Новости, 23.05.2023
Предложения зарплаты электромонтажников за год выросли больше всех в сфере
Зарплатные предложения для специалистов сферы "Производство, сервисное обслуживание" за год выросли на 7%, и больше всего увеличились для электромонтажников -... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T06:27
2023-05-23T06:27
2023-05-23T15:57
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Зарплатные предложения для специалистов сферы "Производство, сервисное обслуживание" за год выросли на 7%, и больше всего увеличились для электромонтажников - на 21%, а также токарей и инженеров-конструкторов - на 20%, посчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплата.ру". "По итогам апреля 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, в сфере производства средние зарплатные предложения выросли на 7%. Наибольшее увеличение отмечается у электромонтажников (+21% - до 42,5 тысячи рублей), инженеров-конструкторов (+20% - до 60 тысяч рублей), токарей (+20% - до 90 тысяч рублей)", - выяснили аналитики. Также зарплатные предложения выросли у начальников производства - на 18%, до 70 тысяч рублей, сервисных инженеров - на 18%, до 59 тысяч рублей, сварщиков - на 17%, до 70,4 тысячи рублей, инженеров по качеству - на 16%, до 47 тысяч рублей, операторов станков ЧПУ - на 14%, до 80 тысяч рублей, операторов производственной линии - на 13%, до 57 тысяч рублей, технологов - на 11%, до 50 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, что в этой сфере не первый год наблюдается проблема кадрового голода - ситуацию усугубили демографическая яма девяностых, а также пандемия. "На сегодняшний день зарплатные предложения по многим производственным специальностям достойно конкурируют с другими. Но при этом высокий спрос на технических специалистов и квалифицированных рабочих в отраслях машиностроения, производства, промышленности сохранится в ближайший год", - поясняет руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев. Зарплатные ожидания специалистов производственной сферы также выросли, многие соискатели увеличили свои запросы. Так, по итогам апреля 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года практически на треть выросли зарплатные ожидания операторов производственной линии - на 28%, до 45 тысяч рублей; сервисных инженеров - на 29%, до 59 тысяч рублей; токарей - на 29%, до 60 тысяч рублей.
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экономика, россия
Предложения зарплаты электромонтажников за год выросли больше всех в сфере
"Зарплата.ру": предложения зарплаты электромонтажников за год выросли больше всех в сфере
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Зарплатные предложения для специалистов сферы "Производство, сервисное обслуживание" за год выросли на 7%, и больше всего увеличились для электромонтажников - на 21%, а также токарей и инженеров-конструкторов - на 20%, посчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплата.ру".
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"По итогам апреля 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, в сфере производства средние зарплатные предложения выросли на 7%. Наибольшее увеличение отмечается у электромонтажников (+21% - до 42,5 тысячи рублей), инженеров-конструкторов (+20% - до 60 тысяч рублей), токарей (+20% - до 90 тысяч рублей)", - выяснили аналитики.
Также зарплатные предложения выросли у начальников производства - на 18%, до 70 тысяч рублей, сервисных инженеров - на 18%, до 59 тысяч рублей, сварщиков - на 17%, до 70,4 тысячи рублей, инженеров по качеству - на 16%, до 47 тысяч рублей, операторов станков ЧПУ - на 14%, до 80 тысяч рублей, операторов производственной линии - на 13%, до 57 тысяч рублей, технологов - на 11%, до 50 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, что в этой сфере не первый год наблюдается проблема кадрового голода - ситуацию усугубили демографическая яма девяностых, а также пандемия.
"На сегодняшний день зарплатные предложения по многим производственным специальностям достойно конкурируют с другими. Но при этом высокий спрос на технических специалистов и квалифицированных рабочих в отраслях машиностроения, производства, промышленности сохранится в ближайший год", - поясняет руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.
Зарплатные ожидания специалистов производственной сферы также выросли, многие соискатели увеличили свои запросы. Так, по итогам апреля 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года практически на треть выросли зарплатные ожидания операторов производственной линии - на 28%, до 45 тысяч рублей; сервисных инженеров - на 29%, до 59 тысяч рублей; токарей - на 29%, до 60 тысяч рублей.
В России рост зарплат в реальном выражении составил около трех процентов