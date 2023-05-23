https://ria.ru/20230523/zapad-1873688872.html

Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем

Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает зря потраченным временем прошлые многолетние попытки договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:06

2023-05-23T17:06

2023-05-23T17:06

россия

дмитрий медведев

безопасность

нато

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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает зря потраченным временем прошлые многолетние попытки договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности для России. "Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу. Так что, если выражаться словами известного литературного героя, жалкие ничтожные люди", - сказал Медведев в интервью RT. "Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну. Вот, поэтому такая характеристика", - отметил он. Зампред Совбеза отрицательно ответил на вопрос, есть ли надежда на возобновление диалога. "Пока нет, не с кем разговаривать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230523/orban-1873576489.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, безопасность, нато