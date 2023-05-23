Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/zapad-1873688872.html
Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем
Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает зря потраченным временем прошлые многолетние попытки договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:06
2023-05-23T17:06
россия
дмитрий медведев
безопасность
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает зря потраченным временем прошлые многолетние попытки договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности для России. "Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу. Так что, если выражаться словами известного литературного героя, жалкие ничтожные люди", - сказал Медведев в интервью RT. "Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну. Вот, поэтому такая характеристика", - отметил он. Зампред Совбеза отрицательно ответил на вопрос, есть ли надежда на возобновление диалога. "Пока нет, не с кем разговаривать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230523/orban-1873576489.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, безопасность, нато
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, НАТО
Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем

Медведев назвал многолетние попытки договориться с Западом усилиями, потраченными впустую

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает зря потраченным временем прошлые многолетние попытки договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности для России.
"Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу. Так что, если выражаться словами известного литературного героя, жалкие ничтожные люди", - сказал Медведев в интервью RT.
"Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну. Вот, поэтому такая характеристика", - отметил он.
Зампред Совбеза отрицательно ответил на вопрос, есть ли надежда на возобновление диалога. "Пока нет, не с кем разговаривать", - подчеркнул он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности
Вчера, 12:08
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасностьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала