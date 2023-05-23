https://ria.ru/20230523/zapad-1873688872.html
Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем
Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает зря потраченным временем прошлые многолетние попытки договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:06
2023-05-23T17:06
2023-05-23T17:06
россия
дмитрий медведев
безопасность
нато
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает зря потраченным временем прошлые многолетние попытки договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности для России. "Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу. Так что, если выражаться словами известного литературного героя, жалкие ничтожные люди", - сказал Медведев в интервью RT. "Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну. Вот, поэтому такая характеристика", - отметил он. Зампред Совбеза отрицательно ответил на вопрос, есть ли надежда на возобновление диалога. "Пока нет, не с кем разговаривать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230523/orban-1873576489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность, нато
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, НАТО
Медведев назвал попытки договориться с Западом зря потраченным временем
Медведев назвал многолетние попытки договориться с Западом усилиями, потраченными впустую
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает
зря потраченным временем прошлые многолетние попытки договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности для России.
"Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу. Так что, если выражаться словами известного литературного героя, жалкие ничтожные люди", - сказал Медведев в интервью RT.
"Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну. Вот, поэтому такая характеристика", - отметил он.
Зампред Совбеза отрицательно ответил на вопрос, есть ли надежда на возобновление диалога. "Пока нет, не с кем разговаривать", - подчеркнул он.
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