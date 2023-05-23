https://ria.ru/20230523/zapad-1873584605.html
В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине
В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине
Страны Запада, поставляя вооружения Украине, все больше оказываются вовлеченными в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:33
2023-05-23T12:33
2023-05-23T12:46
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Страны Запада, поставляя вооружения Украине, все больше оказываются вовлеченными в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16."Страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в этот конфликт", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о поставках истребителей F-16.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873464977.html
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873352632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, сергей лавров, владимир зеленский, министерство обороны сша, g7, нато, f-16
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, G7, НАТО, F-16
В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине
Песков: Запад, вооружая Украину, все больше оказывается вовлеченным в конфликт