https://ria.ru/20230523/zapad-1873584605.html

В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине

В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023

В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине

Страны Запада, поставляя вооружения Украине, все больше оказываются вовлеченными в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:33

2023-05-23T12:33

2023-05-23T12:46

в мире

украина

дмитрий песков

сергей лавров

владимир зеленский

министерство обороны сша

g7

нато

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Страны Запада, поставляя вооружения Украине, все больше оказываются вовлеченными в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16."Страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в этот конфликт", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о поставках истребителей F-16.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873464977.html

https://ria.ru/20230522/ukraina-1873352632.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, дмитрий песков, сергей лавров, владимир зеленский, министерство обороны сша, g7, нато, f-16