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В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
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12:33 23.05.2023 (обновлено: 12:46 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/zapad-1873584605.html
В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине
В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине
Страны Запада, поставляя вооружения Украине, все больше оказываются вовлеченными в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:33
2023-05-23T12:46
в мире
украина
дмитрий песков
сергей лавров
владимир зеленский
министерство обороны сша
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нато
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Страны Запада, поставляя вооружения Украине, все больше оказываются вовлеченными в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16."Страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в этот конфликт", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о поставках истребителей F-16.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873464977.html
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873352632.html
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в мире, украина, дмитрий песков, сергей лавров, владимир зеленский, министерство обороны сша, g7, нато, f-16
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, G7, НАТО, F-16
В Кремле обвинили страны Запада в участии в конфликте на Украине

Песков: Запад, вооружая Украину, все больше оказывается вовлеченным в конфликт

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Страны Запада, поставляя вооружения Украине, все больше оказываются вовлеченными в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта
22 мая, 17:29
"Страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в этот конфликт", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о поставках истребителей F-16.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Источник прокомментировал слова Шольца о поставках оружия Киеву
22 мая, 11:04
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАG7НАТОF-16
 
 
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