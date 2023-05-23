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Сотрудники Disneyland в Париже устроили забастовку - РИА Новости, 23.05.2023
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16:38 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/zabastovka-1873679913.html
Сотрудники Disneyland в Париже устроили забастовку
Сотрудники Disneyland в Париже устроили забастовку - РИА Новости, 23.05.2023
Сотрудники Disneyland в Париже устроили забастовку
Около 500 сотрудников парижского парка развлечений Disneyland вышли на забастовку с требованием улучшить условия их труда, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:38
2023-05-23T16:38
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Около 500 сотрудников парижского парка развлечений Disneyland вышли на забастовку с требованием улучшить условия их труда, передает агентство Франс Пресс. "Несколько сотен сотрудников различных профессий парижского Диснейленда объявили забастовку во вторник утром при поддержке CGT (профсоюзная организация - ред.), требуя повышения зарплаты на 200 евро и двойной оплаты за работу по воскресеньям", - говорится в сообщении агентства. По данным профсоюзов, число протестующих составило более 500 человек. Всего в парижском Disneyland работают 17 тысяч сотрудников, отмечает Франс Пресс.
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в мире, париж, disneyland
В мире, Париж, Disneyland
Сотрудники Disneyland в Париже устроили забастовку

FP: сотрудники парижского Disneyland устроили забастовку и потребовали повысить зарплаты

© РИА Новости / Виктория ВиатрисВход в парк Диснейленд в Париже
Вход в парк Диснейленд в Париже - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Вход в парк Диснейленд в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Около 500 сотрудников парижского парка развлечений Disneyland вышли на забастовку с требованием улучшить условия их труда, передает агентство Франс Пресс.
"Несколько сотен сотрудников различных профессий парижского Диснейленда объявили забастовку во вторник утром при поддержке CGT (профсоюзная организация - ред.), требуя повышения зарплаты на 200 евро и двойной оплаты за работу по воскресеньям", - говорится в сообщении агентства.
По данным профсоюзов, число протестующих составило более 500 человек. Всего в парижском Disneyland работают 17 тысяч сотрудников, отмечает Франс Пресс.
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