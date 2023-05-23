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В Японии после саммита G7 заговорили о невозможности остановить Россию
В Японии после саммита G7 заговорили о невозможности остановить Россию - РИА Новости, 23.05.2023
В Японии после саммита G7 заговорили о невозможности остановить Россию
Лидерам Большой семерки не удалось настроить страны Глобального Юга против России, пишет Nihon Keizai. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:27
2023-05-23T07:27
2023-05-23T10:29
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нарендра моди
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Лидерам Большой семерки не удалось настроить страны Глобального Юга против России, пишет Nihon Keizai."Они (страны Глобального Юга. — Прим. ред.) проявили единство с развивающимися государствами в вопросе установления правового порядка, однако не изменили свою нейтральную позицию по отношению к России", — говорится в материале.Автор статьи подчеркнул, что главы стран семерки "пытались вовлечь" развивающиеся страны в поддержку Украины. Тем не менее лидеры государств Юга не поддержали эту инициативу. Так, например, президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи с Зеленским не сказал ни слова о России, а в обращении премьер-министра Индии Нарендры Моди не содержалось критики действий Москвы. По словам журналиста, многие страны "с настороженностью" отнеслись к участию в саммите украинского лидера.В заключение обозреватель подчеркнул, что нет такой силы, "которая могла бы привлечь развивающиеся страны на сторону Большой семерки или Китая с Россией". Вдобавок, заявил автор, изучение содержания дискуссий саммита "вскрывает мир, в котором ни одна страна не в состоянии остановить Китай и Россию."В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "Большой семерки" прошел в Хиросиме с 19 по 21 мая.Помимо стран "Большой семерки", приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите стало спонтанным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230522/proval-1873309102.html
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в мире, россия, япония, индонезия, нарендра моди, джоко видодо, g7
В мире, Россия, Япония, Индонезия, Нарендра Моди, Джоко Видодо, G7
В Японии после саммита G7 заговорили о невозможности остановить Россию
Nihon Keizai: странам G7 не удалось настроить Глобальный Юг против России