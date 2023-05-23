https://ria.ru/20230523/yuan-1873564143.html

Юань в ближайшие десятилетия может заместить доллар, считает Костин

Юань в ближайшие десятилетия может заместить доллар, считает Костин - РИА Новости, 23.05.2023

Юань в ближайшие десятилетия может заместить доллар, считает Костин

Китайский юань в ближайшие десятилетия может заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты, полагает глава ВТБ Андрей... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:15

2023-05-23T11:15

2023-05-23T11:19

экономика

андрей костин (банкир)

в мире

центральный банк рф (цб рф)

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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Китайский юань в ближайшие десятилетия может заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты, полагает глава ВТБ Андрей Костин. "Китай сегодня является второй экономикой мира, а в ближайшее время станет первой. Есть все основания ожидать, что именно китайский юань уже в ближайшие десятилетия сможет заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты", - сказал Костин, выступая во вторник на сессии российско-китайского форума в Шанхае. Он отметил, что ЦБ РФ уже инвестируют свои резервы в юани, а во взаимной российско-китайской торговле более 70% расчетов товарооборота обеспечивают юань вместе с рублем.

https://ria.ru/20230419/dollar-1866477088.html

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экономика, андрей костин (банкир), в мире, центральный банк рф (цб рф)