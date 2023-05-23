https://ria.ru/20230523/wildberries-1873714668.html
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries - РИА Новости, 23.05.2023
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что отправил запрос в МВД по спорам в Wildberries, а также анонсировал слушания в палате по... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:36
2023-05-23T18:36
2023-05-23T18:57
госдума рф
wildberries
борис чернышов (депутат)
татьяна бакальчук
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москва
происшествия
экономика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что отправил запрос в МВД по спорам в Wildberries, а также анонсировал слушания в палате по этому вопросу."У них сейчас МВД проводит проверку, и мы направим запросы… Соберем всю информацию. По итогу получения всех ответов проведем большие слушания, обсудим все темы, пригласим всех участников – тех, кто доволен, тех, кто не доволен. Для того, чтобы принято было решение. Мы отправили запросы, в МВД в первую очередь", - сообщил Чернышов.В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Во вторник маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".Порядка 70 человек собрались 23 мая в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, за происходящим наблюдает полиция, передает корреспондент РИА Новости. По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах 2,5 миллиарда рублей.По итогам 2022 года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло 1,5 миллиарда. В планах на этот год – довести оборот до отметки порядка 3 триллионов рублей, рассказывала в конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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госдума рф, wildberries, борис чернышов (депутат), татьяна бакальчук, россия, москва, происшествия, экономика
Госдума РФ, Wildberries, Борис Чернышов (депутат), Татьяна Бакальчук, Россия, Москва, Происшествия, Экономика
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries
Депутат Чернышов отправил запрос в МВД по спорам в Wildberries и анонсировал слушания в ГД
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что отправил запрос в МВД по спорам в Wildberries, а также анонсировал слушания в палате по этому вопросу.
«
"У них сейчас МВД проводит проверку, и мы направим запросы… Соберем всю информацию. По итогу получения всех ответов проведем большие слушания, обсудим все темы, пригласим всех участников – тех, кто доволен, тех, кто не доволен. Для того, чтобы принято было решение. Мы отправили запросы, в МВД в первую очередь", - сообщил Чернышов.
В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Во вторник маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".
Порядка 70 человек собрались 23 мая в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, за происходящим наблюдает полиция, передает корреспондент РИА Новости. По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах 2,5 миллиарда рублей.
По итогам 2022 года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло 1,5 миллиарда. В планах на этот год – довести оборот до отметки порядка 3 триллионов рублей, рассказывала в конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук
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