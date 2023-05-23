Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 23.05.2023 (обновлено: 18:57 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/wildberries-1873714668.html
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries - РИА Новости, 23.05.2023
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что отправил запрос в МВД по спорам в Wildberries, а также анонсировал слушания в палате по... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:36
2023-05-23T18:57
госдума рф
wildberries
борис чернышов (депутат)
татьяна бакальчук
россия
москва
происшествия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871150831_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_10cfb83ff701909bdf8158efb7319625.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что отправил запрос в МВД по спорам в Wildberries, а также анонсировал слушания в палате по этому вопросу."У них сейчас МВД проводит проверку, и мы направим запросы… Соберем всю информацию. По итогу получения всех ответов проведем большие слушания, обсудим все темы, пригласим всех участников – тех, кто доволен, тех, кто не доволен. Для того, чтобы принято было решение. Мы отправили запросы, в МВД в первую очередь", - сообщил Чернышов.В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Во вторник маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".Порядка 70 человек собрались 23 мая в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, за происходящим наблюдает полиция, передает корреспондент РИА Новости. По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах 2,5 миллиарда рублей.По итогам 2022 года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло 1,5 миллиарда. В планах на этот год – довести оборот до отметки порядка 3 триллионов рублей, рассказывала в конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук.
https://ria.ru/20230515/dron-1871787080.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871150831_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_542a3f23a9f9e1e811beb8a3c8293dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, wildberries, борис чернышов (депутат), татьяна бакальчук, россия, москва, происшествия, экономика
Госдума РФ, Wildberries, Борис Чернышов (депутат), Татьяна Бакальчук, Россия, Москва, Происшествия, Экономика
В Госдуме пройдут слушания по ситуации с Wildberries

Депутат Чернышов отправил запрос в МВД по спорам в Wildberries и анонсировал слушания в ГД

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди у офиса Wildberries на Автозаводской
Люди у офиса Wildberries на Автозаводской - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Люди у офиса Wildberries на Автозаводской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что отправил запрос в МВД по спорам в Wildberries, а также анонсировал слушания в палате по этому вопросу.
«
"У них сейчас МВД проводит проверку, и мы направим запросы… Соберем всю информацию. По итогу получения всех ответов проведем большие слушания, обсудим все темы, пригласим всех участников – тех, кто доволен, тех, кто не доволен. Для того, чтобы принято было решение. Мы отправили запросы, в МВД в первую очередь", - сообщил Чернышов.
В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Во вторник маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".
Порядка 70 человек собрались 23 мая в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, за происходящим наблюдает полиция, передает корреспондент РИА Новости. По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах 2,5 миллиарда рублей.
По итогам 2022 года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло 1,5 миллиарда. В планах на этот год – довести оборот до отметки порядка 3 триллионов рублей, рассказывала в конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов
15 мая, 11:42
 
Госдума РФWildberriesБорис Чернышов (депутат)Татьяна БакальчукРоссияМоскваПроисшествияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала