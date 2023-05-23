https://ria.ru/20230523/wildberries-1873669797.html

В Москве продавцы осадили офис Wildberries после блокировки аккаунтов

В Москве продавцы осадили офис Wildberries после блокировки аккаунтов - РИА Новости, 23.05.2023

В Москве продавцы осадили офис Wildberries после блокировки аккаунтов

Порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием разблокировать их аккаунты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:19

2023-05-23T16:19

2023-05-23T17:31

татьяна бакальчук

wildberries

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием разблокировать их аккаунты, передает корреспондент РИА Новости. Предприниматели скандируют "Верните наши деньги!" и "Бакальчук!". По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юридических лиц на счетах заблокировали два с половиной миллиарда рублей. "Возможно, мы будем обращаться к генпрокурору, потому что ситуация вышла за все возможные адекватные рамки", — сказала РИА Новости адвокат инициативной группы Александра Бакшеева. К зданию также приехала полиция — несколько сотрудников наблюдают за происходящим, никого пока не задержали.В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, ущерб от чего оценивается примерно в 650 миллионов рублей. У трех сотен продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем, заблокировали аккаунты.Сегодня маркетплейс сообщил, что 60 процентам из них разморозят баланс. С ними возобновят сотрудничество, так как ущерб, причиненный ими, оказался невелик. Но остальные 40 процентов нанесли значительный ущерб, считают в компании. В отношении них проверка продлится до 10 июня. По итогам прошлого года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло полутора миллиардов. Основательница компании Татьяна Бакальчук заявляла о планах довести оборот в этом году до трех триллионов рублей.

https://ria.ru/20230512/wildberries-1871224368.html

https://ria.ru/20230515/dron-1871787080.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

татьяна бакальчук, wildberries, россия, происшествия, москва