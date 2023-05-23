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В Москве продавцы осадили офис Wildberries после блокировки аккаунтов - РИА Новости, 23.05.2023
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16:19 23.05.2023 (обновлено: 17:31 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/wildberries-1873669797.html
В Москве продавцы осадили офис Wildberries после блокировки аккаунтов
В Москве продавцы осадили офис Wildberries после блокировки аккаунтов - РИА Новости, 23.05.2023
В Москве продавцы осадили офис Wildberries после блокировки аккаунтов
Порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием разблокировать их аккаунты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:19
2023-05-23T17:31
татьяна бакальчук
wildberries
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием разблокировать их аккаунты, передает корреспондент РИА Новости. Предприниматели скандируют "Верните наши деньги!" и "Бакальчук!". По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юридических лиц на счетах заблокировали два с половиной миллиарда рублей. "Возможно, мы будем обращаться к генпрокурору, потому что ситуация вышла за все возможные адекватные рамки", — сказала РИА Новости адвокат инициативной группы Александра Бакшеева. К зданию также приехала полиция — несколько сотрудников наблюдают за происходящим, никого пока не задержали.В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, ущерб от чего оценивается примерно в 650 миллионов рублей. У трех сотен продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем, заблокировали аккаунты.Сегодня маркетплейс сообщил, что 60 процентам из них разморозят баланс. С ними возобновят сотрудничество, так как ущерб, причиненный ими, оказался невелик. Но остальные 40 процентов нанесли значительный ущерб, считают в компании. В отношении них проверка продлится до 10 июня. По итогам прошлого года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло полутора миллиардов. Основательница компании Татьяна Бакальчук заявляла о планах довести оборот в этом году до трех триллионов рублей.
https://ria.ru/20230512/wildberries-1871224368.html
https://ria.ru/20230515/dron-1871787080.html
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татьяна бакальчук, wildberries, россия, происшествия, москва
Татьяна Бакальчук, Wildberries, Россия, Происшествия, Москва
В Москве продавцы осадили офис Wildberries после блокировки аккаунтов

Порядка 70 продавцов осадили офис Wildberries и потребовали разблокировать их аккаунты

© РИА НовостиЛюди, собравшиеся в главном офисе Wildberries с требованием о разблокировке их аккаунтов. Кадр видео
Люди, собравшиеся в главном офисе Wildberries с требованием о разблокировке их аккаунтов. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием разблокировать их аккаунты, передает корреспондент РИА Новости.
Предприниматели скандируют "Верните наши деньги!" и "Бакальчук!". По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юридических лиц на счетах заблокировали два с половиной миллиарда рублей.
"Возможно, мы будем обращаться к генпрокурору, потому что ситуация вышла за все возможные адекватные рамки", — сказала РИА Новости адвокат инициативной группы Александра Бакшеева.
К зданию также приехала полиция — несколько сотрудников наблюдают за происходящим, никого пока не задержали.
Люди у офиса Wildberries на Автозаводской - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу
12 мая, 10:47
В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, ущерб от чего оценивается примерно в 650 миллионов рублей. У трех сотен продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем, заблокировали аккаунты.
Сегодня маркетплейс сообщил, что 60 процентам из них разморозят баланс. С ними возобновят сотрудничество, так как ущерб, причиненный ими, оказался невелик. Но остальные 40 процентов нанесли значительный ущерб, считают в компании. В отношении них проверка продлится до 10 июня.
По итогам прошлого года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло полутора миллиардов. Основательница компании Татьяна Бакальчук заявляла о планах довести оборот в этом году до трех триллионов рублей.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов
15 мая, 11:42
 
Татьяна БакальчукWildberriesРоссияПроисшествияМосква
 
 
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