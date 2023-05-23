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В СК назвали возможные причины нападения выпускника в Волгоградской области - РИА Новости, 23.05.2023
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15:29 23.05.2023 (обновлено: 16:32 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/vypusknoy-1873645538.html
В СК назвали возможные причины нападения выпускника в Волгоградской области
В СК назвали возможные причины нападения выпускника в Волгоградской области - РИА Новости, 23.05.2023
В СК назвали возможные причины нападения выпускника в Волгоградской области
Причиной нападения выпускника на одноклассницу в Волгоградской области могла стать неразделенная любовь, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:29
2023-05-23T16:32
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 23 мая — РИА Новости. Причиной нападения выпускника на одноклассницу в Волгоградской области могла стать неразделенная любовь, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."По одной из версий 17-летний ученик 11 класса хотел перерезать горло школьнице из-за неразделенной любви. По другой он просто заигрался в компьютерные игры", — говорится в заявлении.Во вторник в поселке Иловля Волгоградской области на торжественной линейке в школе 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным следствия, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. Ведомство проверит работу руководства школы.
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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК назвали возможные причины нападения выпускника в Волгоградской области

СК назвал возможной причиной нападения выпускника на девушку в Иловле безответную любовь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 мая — РИА Новости. Причиной нападения выпускника на одноклассницу в Волгоградской области могла стать неразделенная любовь, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале.
"По одной из версий 17-летний ученик 11 класса хотел перерезать горло школьнице из-за неразделенной любви. По другой он просто заигрался в компьютерные игры", — говорится в заявлении.
Во вторник в поселке Иловля Волгоградской области на торжественной линейке в школе 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным следствия, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. Ведомство проверит работу руководства школы.
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ПроисшествияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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