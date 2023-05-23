https://ria.ru/20230523/vstrecha-1873585570.html
Путин во вторник встретится с Милорадом Додиком
Путин во вторник встретится с Милорадом Додиком - РИА Новости, 23.05.2023
Путин во вторник встретится с Милорадом Додиком
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится в Москве с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:36
2023-05-23T12:36
2023-05-23T12:40
дмитрий песков
владимир путин
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москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится в Москве с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будет и международная встреча. Будет президент Республики Сербской Додик сегодня с рабочим визитом, и сегодня состоятся его переговоры с президентом Путиным", - сказал Песков.Другие встречи главы государства в этот день будут носить непубличный характер, добавил он.
https://ria.ru/20230522/vstrecha-1873317420.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, милорад додик, в мире, россия, москва
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Милорад Додик, В мире, Россия, Москва
Путин во вторник встретится с Милорадом Додиком
Путин во вторник встретится с президентом Республики Сербской Боснии и Герцоговины Додиком
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится в Москве с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет и международная встреча. Будет президент Республики Сербской Додик сегодня с рабочим визитом, и сегодня состоятся его переговоры с президентом Путиным", - сказал Песков.
Другие встречи главы государства в этот день будут носить непубличный характер, добавил он.
Додик не будет поднимать тему Украины на встрече с Путиным