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Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе - РИА Новости, 23.05.2023
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03:15 23.05.2023 (обновлено: 03:34 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/vrach-1873526586.html
Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе
Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе - РИА Новости, 23.05.2023
Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе
В период магнитных бурь, в частности, рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T03:15
2023-05-23T03:34
общество
земля
андрей тяжельников
михаил леус
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В период магнитных бурь, в частности, рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Как ранее написал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ночь с воскресенье на понедельник на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня G2. Следующая ожидается в ночь на среду, 24 мая. "Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления. А также рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои", — рассказал Тяжельников. Он отметил, что людям с низким давлением уместно принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника. "Учитывая вероятность резкого повышения давления или нарушения сердечного ритма в период магнитных бурь, следует контролировать артериальное давление, измеряя его утром и вечером, вовремя принимать прописанные врачом лекарства и иметь при себе препараты для оказания неотложной помощи, больше гулять и стараться сохранять позитивный эмоциональный фон", — добавил врач. Собеседник агентства отметил, что избегать следует больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания, заключил Тяжельников.
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общество, земля, андрей тяжельников, михаил леус
Общество, Земля, Андрей Тяжельников, Михаил Леус
Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе

Врач Тяжельников: в период магнитных бурь рекомендуется отказаться от авто

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПриготовление кофе в турке на газовой плите
Приготовление кофе в турке на газовой плите - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Приготовление кофе в турке на газовой плите. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В период магнитных бурь, в частности, рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Как ранее написал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ночь с воскресенье на понедельник на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня G2. Следующая ожидается в ночь на среду, 24 мая.
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"Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления. А также рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои", — рассказал Тяжельников.
Он отметил, что людям с низким давлением уместно принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника.
«
"Учитывая вероятность резкого повышения давления или нарушения сердечного ритма в период магнитных бурь, следует контролировать артериальное давление, измеряя его утром и вечером, вовремя принимать прописанные врачом лекарства и иметь при себе препараты для оказания неотложной помощи, больше гулять и стараться сохранять позитивный эмоциональный фон", — добавил врач.
Собеседник агентства отметил, что избегать следует больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания, заключил Тяжельников.
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