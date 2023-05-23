https://ria.ru/20230523/vrach-1873526586.html

Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе

Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе - РИА Новости, 23.05.2023

Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе

В период магнитных бурь, в частности, рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T03:15

2023-05-23T03:15

2023-05-23T03:34

общество

земля

андрей тяжельников

михаил леус

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В период магнитных бурь, в частности, рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Как ранее написал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ночь с воскресенье на понедельник на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня G2. Следующая ожидается в ночь на среду, 24 мая. "Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления. А также рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои", — рассказал Тяжельников. Он отметил, что людям с низким давлением уместно принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника. "Учитывая вероятность резкого повышения давления или нарушения сердечного ритма в период магнитных бурь, следует контролировать артериальное давление, измеряя его утром и вечером, вовремя принимать прописанные врачом лекарства и иметь при себе препараты для оказания неотложной помощи, больше гулять и стараться сохранять позитивный эмоциональный фон", — добавил врач. Собеседник агентства отметил, что избегать следует больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания, заключил Тяжельников.

https://ria.ru/20230521/chay-1873188326.html

https://ria.ru/20230521/kurenie-1873187812.html

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общество, земля, андрей тяжельников, михаил леус