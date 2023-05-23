https://ria.ru/20230523/voz-1873612536.html
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения - РИА Новости, 23.05.2023
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения
Минздрав России попросил секретариат Всемирной организации здравоохранения взять на контроль предоставление разъяснений по фактам политизированных нарушений в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:06
2023-05-23T14:06
2023-05-23T14:06
россия
воз
в мире
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Минздрав России попросил секретариат Всемирной организации здравоохранения взять на контроль предоставление разъяснений по фактам политизированных нарушений в здравоохранении, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Он отметил, что вопиющим случаем политизации сотрудничества является отказ национальных сотрудничающих центров ВОЗ, расположенных в США и Великобритании, предоставить референс-образец вируса гриппа российскому научному институту. "Просим секретариат ВОЗ взять на контроль предоставление разъяснений по этим и другим фактам политизированных нарушений процедур работы ВОЗ",- сказал Глаголев на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Другим примером политизации работы ВОЗ, по словам Глаголева, стало безосновательное лишение России права размещать географически удаленный офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний. "Опасаемся, что это решение, станет прецедентом, позволяющим закрыть любой успешный проект по политическим мотивам",- подчеркнул Глаголев.
https://ria.ru/20221122/zdorove-1833350041.html
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россия, воз, в мире, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, ВОЗ, В мире, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения
Замглавы Минздрава Глаголев: ведомство попросило ВОЗ разъяснить политизированные решения
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Минздрав России попросил секретариат Всемирной организации здравоохранения взять на контроль предоставление разъяснений по фактам политизированных нарушений в здравоохранении, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
Он отметил, что вопиющим случаем политизации сотрудничества является отказ национальных сотрудничающих центров ВОЗ
, расположенных в США
и Великобритании
, предоставить референс-образец вируса гриппа российскому научному институту.
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"Просим секретариат ВОЗ взять на контроль предоставление разъяснений по этим и другим фактам политизированных нарушений процедур работы ВОЗ",- сказал Глаголев на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.
Другим примером политизации работы ВОЗ, по словам Глаголева, стало безосновательное лишение России права размещать географически удаленный офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний.
"Опасаемся, что это решение, станет прецедентом, позволяющим закрыть любой успешный проект по политическим мотивам",- подчеркнул Глаголев.
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