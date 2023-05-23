Рейтинг@Mail.ru
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/voz-1873612536.html
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения - РИА Новости, 23.05.2023
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения
Минздрав России попросил секретариат Всемирной организации здравоохранения взять на контроль предоставление разъяснений по фактам политизированных нарушений в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:06
2023-05-23T14:06
россия
воз
в мире
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Минздрав России попросил секретариат Всемирной организации здравоохранения взять на контроль предоставление разъяснений по фактам политизированных нарушений в здравоохранении, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Он отметил, что вопиющим случаем политизации сотрудничества является отказ национальных сотрудничающих центров ВОЗ, расположенных в США и Великобритании, предоставить референс-образец вируса гриппа российскому научному институту. "Просим секретариат ВОЗ взять на контроль предоставление разъяснений по этим и другим фактам политизированных нарушений процедур работы ВОЗ",- сказал Глаголев на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Другим примером политизации работы ВОЗ, по словам Глаголева, стало безосновательное лишение России права размещать географически удаленный офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний. "Опасаемся, что это решение, станет прецедентом, позволяющим закрыть любой успешный проект по политическим мотивам",- подчеркнул Глаголев.
https://ria.ru/20221122/zdorove-1833350041.html
https://ria.ru/20230522/voz-1873468698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c02b13b6cb2a76a2ac41631f847b4681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воз, в мире, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, ВОЗ, В мире, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав России попросил ВОЗ разъяснить политизированные решения

Замглавы Минздрава Глаголев: ведомство попросило ВОЗ разъяснить политизированные решения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Минздрав России попросил секретариат Всемирной организации здравоохранения взять на контроль предоставление разъяснений по фактам политизированных нарушений в здравоохранении, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
Он отметил, что вопиющим случаем политизации сотрудничества является отказ национальных сотрудничающих центров ВОЗ, расположенных в США и Великобритании, предоставить референс-образец вируса гриппа российскому научному институту.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Голикова поддержала Китай в недопустимости политизации темы здравоохранения
22 ноября 2022, 14:02
"Просим секретариат ВОЗ взять на контроль предоставление разъяснений по этим и другим фактам политизированных нарушений процедур работы ВОЗ",- сказал Глаголев на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.
Другим примером политизации работы ВОЗ, по словам Глаголева, стало безосновательное лишение России права размещать географически удаленный офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний.
"Опасаемся, что это решение, станет прецедентом, позволяющим закрыть любой успешный проект по политическим мотивам",- подчеркнул Глаголев.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Россия призывает ВОЗ к большей прозрачности, заявили в дипмиссии при ООН
22 мая, 17:41
 
РоссияВОЗВ миреМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала