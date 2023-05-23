https://ria.ru/20230523/volgograd-1873709818.html

В Волгограде более 260 домов и 20 соцобъектов остались без света

В Волгограде более 260 домов и 20 соцобъектов остались без света - РИА Новости, 23.05.2023

В Волгограде более 260 домов и 20 соцобъектов остались без света

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после отключения электроэнергии в Центральном районе Волгограда, где без света остались более 260 домов и 20... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:10

2023-05-23T18:10

2023-05-23T18:10

происшествия

волгоград

волгоградская область

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россия

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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после отключения электроэнергии в Центральном районе Волгограда, где без света остались более 260 домов и 20 социальных объектов, сообщает пресс-служба ведомства. По информации прокуратуры, отключение электричества произошло на улицах Центрального района Волгограда - Рокоссовского, Чапаева, Голубинской, Невской, Пархоменко, Кубанской. "В результате аварии без электроснабжения остались 266 многоквартирных домов, 20 социальных учреждений, на ряде объектов отсутствует водоснабжение. По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Волгоградских межрайонных электрических сетей", на электросетях произошло небольшое технологическое нарушение, на месте работает ремонтная бригада, скоро все объекты будут подключены.

https://ria.ru/20230523/pamyatnik-1873696792.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, жкх, россия