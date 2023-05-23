https://ria.ru/20230523/volgograd-1873675631.html

В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс - РИА Новости, 23.05.2023

В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кировском районе Волгограда, где... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:32

2023-05-23T16:32

2023-05-23T16:32

волгоградская область

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713504_0:191:3073:1920_1920x0_80_0_0_6d3c133280de93b2352acdb1d40e77a8.jpg

ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кировском районе Волгограда, где не хватает спортивных объектов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. По информации властей, Бочаров во вторник побывал в спортивном комплексе открытого типа в Кировском районе Волгограда, который начал свою работу в мае. "Понимаем прекрасно, что Кировский район в значительной части обделен спортивными объектами. И одного поля недостаточно… Здесь нужно создать ФОК закрытого типа", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. По данным властей, губернатор также осмотрел строительство спортивной площадки в Ворошиловском районе города, сдать объект планируется осенью. Отмечается, что Бочаров поставил задачу перед администрацией Волгограда и строителями сделать здесь не просто ФОК, а общественное пространство с парковой зоной и открытым стадионом.

https://ria.ru/20230504/fok-1869714342.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, волгоградская область, андрей бочаров