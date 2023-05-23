https://ria.ru/20230523/volgograd-1873675631.html
В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс - РИА Новости, 23.05.2023
В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кировском районе Волгограда, где... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:32
2023-05-23T16:32
2023-05-23T16:32
волгоградская область
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волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кировском районе Волгограда, где не хватает спортивных объектов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. По информации властей, Бочаров во вторник побывал в спортивном комплексе открытого типа в Кировском районе Волгограда, который начал свою работу в мае. "Понимаем прекрасно, что Кировский район в значительной части обделен спортивными объектами. И одного поля недостаточно… Здесь нужно создать ФОК закрытого типа", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. По данным властей, губернатор также осмотрел строительство спортивной площадки в Ворошиловском районе города, сдать объект планируется осенью. Отмечается, что Бочаров поставил задачу перед администрацией Волгограда и строителями сделать здесь не просто ФОК, а общественное пространство с парковой зоной и открытым стадионом.
https://ria.ru/20230504/fok-1869714342.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Бочаров предложил построить в Волгограде новый физкультурно-оздоровительный комплекс