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В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс - РИА Новости, 23.05.2023
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Волгоградская область
 
16:32 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/volgograd-1873675631.html
В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс - РИА Новости, 23.05.2023
В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кировском районе Волгограда, где... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:32
2023-05-23T16:32
волгоградская область
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кировском районе Волгограда, где не хватает спортивных объектов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. По информации властей, Бочаров во вторник побывал в спортивном комплексе открытого типа в Кировском районе Волгограда, который начал свою работу в мае. "Понимаем прекрасно, что Кировский район в значительной части обделен спортивными объектами. И одного поля недостаточно… Здесь нужно создать ФОК закрытого типа", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. По данным властей, губернатор также осмотрел строительство спортивной площадки в Ворошиловском районе города, сдать объект планируется осенью. Отмечается, что Бочаров поставил задачу перед администрацией Волгограда и строителями сделать здесь не просто ФОК, а общественное пространство с парковой зоной и открытым стадионом.
https://ria.ru/20230504/fok-1869714342.html
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Бочаров предложил построить в Волгограде новый физкультурно-оздоровительный комплекс

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Кировском районе Волгограда, где не хватает спортивных объектов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации властей, Бочаров во вторник побывал в спортивном комплексе открытого типа в Кировском районе Волгограда, который начал свою работу в мае.
«
"Понимаем прекрасно, что Кировский район в значительной части обделен спортивными объектами. И одного поля недостаточно… Здесь нужно создать ФОК закрытого типа", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
По данным властей, губернатор также осмотрел строительство спортивной площадки в Ворошиловском районе города, сдать объект планируется осенью. Отмечается, что Бочаров поставил задачу перед администрацией Волгограда и строителями сделать здесь не просто ФОК, а общественное пространство с парковой зоной и открытым стадионом.
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Волгоградская областьВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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