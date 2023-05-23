Рейтинг@Mail.ru
Программу электронной визы запустят в России с 1 июля - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:47 23.05.2023 (обновлено: 12:05 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/viza-1873556625.html
Программу электронной визы запустят в России с 1 июля
Программу электронной визы запустят в России с 1 июля - РИА Новости, 23.05.2023
Программу электронной визы запустят в России с 1 июля
Единая электронная виза должна заработать в России с 1 июля, правительство рассчитывает, что она упростит въезд в страну, заявил министр экономического развития РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:47
2023-05-23T12:05
россия
максим решетников
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869693059_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_f93f5394bce382fb55d86fa07d5536fc.jpg
ШАНХАЙ, 23 мая — РИА Новости. Единая электронная виза должна заработать в России с 1 июля, правительство рассчитывает, что она упростит въезд в страну, заявил министр экономического развития Максим Решетников на профильной сессии Российско-Китайского бизнес-форума."Министерство иностранных дел обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года", — сказал глава ведомства.По его словам, это позволит "существенно упростить процессы получения разрешений на посещение России".Кроме того, добавил Решетников, электронная виза откроет доступ "не только к групповым, но и к индивидуальным поездкам".В 2020 году в России принят закон, предоставляющий гражданам 52 стран возможность оформить электронную визу для въезда в страну. Нововведение должно было действовать с 1 января 2021 года, однако правительство отложило реализацию этого решения из-за пандемии COVID-19. По закону электронная виза действует 60 суток и позволяет въезжать с туристическим, гостевым и деловым визитом.
https://ria.ru/20230522/vizy-1873422151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869693059_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_a289bb6bef51e45111f1c7cdc2ec79da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим решетников, новости - туризм
Россия, Максим Решетников, Туризм, Новости - Туризм
Программу электронной визы запустят в России с 1 июля

Решетников заявил, что электронная туристическая виза в Россию должна заработать с 1 июля

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития России Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШАНХАЙ, 23 мая — РИА Новости. Единая электронная виза должна заработать в России с 1 июля, правительство рассчитывает, что она упростит въезд в страну, заявил министр экономического развития Максим Решетников на профильной сессии Российско-Китайского бизнес-форума.
"Министерство иностранных дел обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года", — сказал глава ведомства.
По его словам, это позволит "существенно упростить процессы получения разрешений на посещение России".
Кроме того, добавил Решетников, электронная виза откроет доступ "не только к групповым, но и к индивидуальным поездкам".
В 2020 году в России принят закон, предоставляющий гражданам 52 стран возможность оформить электронную визу для въезда в страну. Нововведение должно было действовать с 1 января 2021 года, однако правительство отложило реализацию этого решения из-за пандемии COVID-19.
По закону электронная виза действует 60 суток и позволяет въезжать с туристическим, гостевым и деловым визитом.
Вид на Батуми, Грузия - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян
22 мая, 14:24
 
ТуризмРоссияМаксим РешетниковНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала