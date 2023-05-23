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Программу электронной визы запустят в России с 1 июля
Программу электронной визы запустят в России с 1 июля - РИА Новости, 23.05.2023
Программу электронной визы запустят в России с 1 июля
Единая электронная виза должна заработать в России с 1 июля, правительство рассчитывает, что она упростит въезд в страну, заявил министр экономического развития РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:47
2023-05-23T10:47
2023-05-23T12:05
россия
максим решетников
туризм
новости - туризм
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ШАНХАЙ, 23 мая — РИА Новости. Единая электронная виза должна заработать в России с 1 июля, правительство рассчитывает, что она упростит въезд в страну, заявил министр экономического развития Максим Решетников на профильной сессии Российско-Китайского бизнес-форума."Министерство иностранных дел обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года", — сказал глава ведомства.По его словам, это позволит "существенно упростить процессы получения разрешений на посещение России".Кроме того, добавил Решетников, электронная виза откроет доступ "не только к групповым, но и к индивидуальным поездкам".В 2020 году в России принят закон, предоставляющий гражданам 52 стран возможность оформить электронную визу для въезда в страну. Нововведение должно было действовать с 1 января 2021 года, однако правительство отложило реализацию этого решения из-за пандемии COVID-19. По закону электронная виза действует 60 суток и позволяет въезжать с туристическим, гостевым и деловым визитом.
https://ria.ru/20230522/vizy-1873422151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, новости - туризм
Россия, Максим Решетников, Туризм, Новости - Туризм
Программу электронной визы запустят в России с 1 июля
Решетников заявил, что электронная туристическая виза в Россию должна заработать с 1 июля
ШАНХАЙ, 23 мая — РИА Новости. Единая электронная виза должна заработать в России с 1 июля, правительство рассчитывает, что она упростит въезд в страну, заявил министр экономического развития Максим Решетников на профильной сессии Российско-Китайского бизнес-форума.
"Министерство иностранных дел обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года", — сказал глава ведомства.
По его словам, это позволит "существенно упростить процессы получения разрешений на посещение России".
Кроме того, добавил Решетников, электронная виза откроет доступ "не только к групповым, но и к индивидуальным поездкам".
В 2020 году в России принят закон, предоставляющий гражданам 52 стран возможность оформить электронную визу для въезда в страну. Нововведение должно было действовать с 1 января 2021 года, однако правительство отложило реализацию этого решения из-за пандемии COVID-19.
По закону электронная виза действует 60 суток и позволяет въезжать с туристическим, гостевым и деловым визитом.
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