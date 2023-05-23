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В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Управлении президента - РИА Новости, 23.05.2023
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13:05 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/upravlenie-1873596164.html
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Управлении президента
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Управлении президента - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Управлении президента
Возглавлявший управление президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов займет другую должность в другой структуре, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:05
2023-05-23T13:05
россия
дмитрий песков
максим травников
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возглавлявший управление президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов займет другую должность в другой структуре, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Владимир Путин назначил начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова, указ опубликован на официальном портале правовой информации. Одновременно глава государства освободил от должности начальника управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова. "Насколько мне известно, будет другая должность в другой структуре", - сказал Песков, отвечая на вопрос, останется ли в АП Андрей Чоботов или для него найдут другую должность.
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россия, дмитрий песков, максим травников, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Максим Травников, Владимир Путин, Политика
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Управлении президента

Песков: экс-глава управления АП по борьбе с коррупцией займет должность в иной структуре

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возглавлявший управление президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов займет другую должность в другой структуре, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Владимир Путин назначил начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова, указ опубликован на официальном портале правовой информации. Одновременно глава государства освободил от должности начальника управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.
"Насколько мне известно, будет другая должность в другой структуре", - сказал Песков, отвечая на вопрос, останется ли в АП Андрей Чоботов или для него найдут другую должность.
Большой Кремлевский дворец, собор святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Песков прокомментировал слияние двух управлений в администрации Кремля
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