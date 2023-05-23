https://ria.ru/20230523/ukraina-1873750617.html

На Украине заподозрили партию Зеленского в нарушении закона

На Украине заподозрили партию Зеленского в нарушении закона - РИА Новости, 23.05.2023

На Украине заподозрили партию Зеленского в нарушении закона

Национальная полиция Украины проверит данные о возможных уголовных правонарушениях по финансированию партии Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщило... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T22:40

2023-05-23T22:40

2023-05-23T23:31

украина

киев

владимир зеленский

партия "слуга народа"

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Национальная полиция Украины проверит данные о возможных уголовных правонарушениях по финансированию партии Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции в Telegram-канале."НАПК направило вывод о совершенном уголовном правонарушении в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований относительно уголовного проступка и проведения досудебного расследования", — говорится в заявлении.По данным агентства, три физлица перевели средства на счет "партии власти" на сумму в два миллиона 896 тысяч гривен (78,4 тысячи долларов), при этом они не имели необходимых доходов для внесения таких взносов.Как отметили в НАПК, эти люди "на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования партии". Украинское законодательство запрещает делать взносы политическим партиям анонимным лицам или под псевдонимом. За это грозит штраф от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на тот же срок с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет, пояснили в ведомстве.В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подчеркивал, что коррупция "разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти".

https://ria.ru/20230523/mertvets-1873531778.html

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860416238.html

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украина, киев, владимир зеленский, партия "слуга народа", в мире, владимир путин, россия