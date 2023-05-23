https://ria.ru/20230523/ukraina-1873728469.html
СМИ: украинцы заговорили о преступлениях Зеленского
СМИ: украинцы заговорили о преступлениях Зеленского - РИА Новости, 23.05.2023
СМИ: украинцы заговорили о преступлениях Зеленского
С начала спецоперации украинские политики во главе с президентом Владимиром Зеленским начали передел бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:46
2023-05-23T19:46
2023-05-23T23:10
в мире
владимир зеленский
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. С начала спецоперации украинские политики во главе с президентом Владимиром Зеленским начали передел бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности, написал обозреватель Politico Джейми Деттмер со ссылкой на источники."Ни одна прежняя администрация не сосредоточивала в своих руках столько власти, это неограниченная власть. А из-за конфликта она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и средств массовой информации", — сказал газете неназванный руководитель украинской компании.Автор материала утверждает, что сейчас новые собственники пытаются перераспределить между собой состояние старой элиты, пренебрегая нормами права. В ход идут вымогательства, грабежи и устранение конкурентов по бизнесу. Распространена схема, по которой некоторым фирмам из соображений национальной безопасности предъявляют обвинения в совершении преступлений или включают их в список подвергнутых санкциям компаний, который ведет СБУ.По мнению журналиста, все эти махинации вызывают недоумение на Западе: они отпугивают иностранных инвесторов и убеждают в неразрешимости проблемы украинской коррупции. При этом внутренняя коммерческая война негативно влияет на всю экономику, начиная с агробизнеса и кончая сектором информационных технологий, заключил Деттмер.
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873656977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, служба безопасности украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Служба безопасности Украины
СМИ: украинцы заговорили о преступлениях Зеленского
Politico: администрация Зеленского занимается незаконным переделом украинского бизнеса