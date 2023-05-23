https://ria.ru/20230523/ukraina-1873720595.html
Путин заявил, что Украины не существовало до создания УССР
Путин заявил, что Украины не существовало до создания УССР - РИА Новости, 23.05.2023
Путин заявил, что Украины не существовало до создания УССР
Никакой Украины до создания УССР в истории человечества не было, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:58
2023-05-23T18:58
2023-05-23T19:47
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Никакой Украины до создания УССР в истории человечества не было, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.Глава КС показал российскому лидеру копию карты, составленной в середине XVII века при короле Франции Людовике XIV. Он обратил внимание, что Украина на ней не обозначена."Почему я привез ее? Там нет Украины", — сказал Зорькин, отметив большое количество спекуляций об истории этой страны.Путин, в свою очередь, напомнил, что территория современной Украины некогда входила в состав Речи Посполитой, а потом присоединилась к Московскому царству."А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества", — подчеркнул глава государства.В начале прошлого года президент России заявил, что сегодняшнюю Украину можно с полным основанием назвать "Украиной имени Владимира Ильича Ленина", поскольку именно он был ее автором и архитектором, что подтверждают архивные документы.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1845009069.html
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"Там нет Украины": Зорькин показал Путину карту, составленную французами в 17-м веке
"Там нет Украины": Зорькин показал Путину карту, составленную французами в 17-м веке
2023-05-23T18:58
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PT2M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, владимир путин, валерий зорькин, политика, ссср, франция
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Валерий Зорькин, Политика, СССР, Франция
Путин заявил, что Украины не существовало до создания УССР
Владимир Путин заявил, что Украины до создания УССР не было в истории человечества
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Никакой Украины до создания УССР в истории человечества не было, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
Глава КС показал российскому лидеру копию карты, составленной в середине XVII века при короле Франции
Людовике XIV. Он обратил внимание, что Украина на ней не обозначена.
"Почему я привез ее? Там нет Украины", — сказал Зорькин, отметив большое количество спекуляций об истории этой страны.
Путин, в свою очередь, напомнил, что территория современной Украины некогда входила в состав Речи Посполитой, а потом присоединилась к Московскому царству.
"А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества", — подчеркнул глава государства.
В начале прошлого года президент России заявил, что сегодняшнюю Украину можно с полным основанием назвать "Украиной имени Владимира Ильича Ленина", поскольку именно он был ее автором и архитектором, что подтверждают архивные документы.
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