https://ria.ru/20230523/ukraina-1873720595.html

Путин заявил, что Украины не существовало до создания УССР

Путин заявил, что Украины не существовало до создания УССР - РИА Новости, 23.05.2023

Путин заявил, что Украины не существовало до создания УССР

Никакой Украины до создания УССР в истории человечества не было, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:58

2023-05-23T18:58

2023-05-23T19:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

валерий зорькин

политика

ссср

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873727400_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76b8b4593c89cc737e826b9e88602337.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Никакой Украины до создания УССР в истории человечества не было, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.Глава КС показал российскому лидеру копию карты, составленной в середине XVII века при короле Франции Людовике XIV. Он обратил внимание, что Украина на ней не обозначена."Почему я привез ее? Там нет Украины", — сказал Зорькин, отметив большое количество спекуляций об истории этой страны.Путин, в свою очередь, напомнил, что территория современной Украины некогда входила в состав Речи Посполитой, а потом присоединилась к Московскому царству."А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества", — подчеркнул глава государства.В начале прошлого года президент России заявил, что сегодняшнюю Украину можно с полным основанием назвать "Украиной имени Владимира Ильича Ленина", поскольку именно он был ее автором и архитектором, что подтверждают архивные документы.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1845009069.html

украина

россия

ссср

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Там нет Украины": Зорькин показал Путину карту, составленную французами в 17-м веке "Там нет Украины": Зорькин показал Путину карту, составленную французами в 17-м веке 2023-05-23T18:58 true PT2M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, валерий зорькин, политика, ссср, франция