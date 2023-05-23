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Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873706769.html
Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов
Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов - РИА Новости, 23.05.2023
Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны союза передали Украине 220 тысяч боеприпасов разного калибра, частично эти поставки оплатят из денег ЕС,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:57
2023-05-23T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны союза передали Украине 220 тысяч боеприпасов разного калибра, частично эти поставки оплатят из денег ЕС, частично расходы покроют сами страны-поставщики. "Всего Украине было передано 220 тысяч снарядов, частично эти поставки будут оплачены из бюджета ЕС, частично - государствами", - сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета минобороны Евросоюза. Боррель также выразил уверенность, что в течение 12 месяцев ЕС сможет выполнить свои обязательства перед Киевом и поставит один миллион боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873684203.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов

Глава дипломатии ЕС Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов разного калибра

© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны союза передали Украине 220 тысяч боеприпасов разного калибра, частично эти поставки оплатят из денег ЕС, частично расходы покроют сами страны-поставщики.
«
"Всего Украине было передано 220 тысяч снарядов, частично эти поставки будут оплачены из бюджета ЕС, частично - государствами", - сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета минобороны Евросоюза.
Боррель также выразил уверенность, что в течение 12 месяцев ЕС сможет выполнить свои обязательства перед Киевом и поставит один миллион боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзНАТО
 
 
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