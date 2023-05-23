https://ria.ru/20230523/ukraina-1873687037.html

Медведев назвал цель США в конфликте на Украине

Медведев назвал цель США в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев назвал цель США в конфликте на Украине

Конечной целью для США в рамках конфликта на Украине является разрушение России, но сделать этого не удастся, аналогично Вашингтон ведет себя и в отношении... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:03

2023-05-23T17:03

2023-05-23T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

дмитрий медведев

украина

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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Конечной целью для США в рамках конфликта на Украине является разрушение России, но сделать этого не удастся, аналогично Вашингтон ведет себя и в отношении Китая, заявил в интервью RT зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Разрушение Российской Федерации. Как минимум, ограничение, сдерживание. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель – разрушение России как страны", - сказал он в интервью RT. На вопрос, получится ли это сделать, Медведев сказал: "Нет. Мы не дадим".

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

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сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, дмитрий медведев, украина