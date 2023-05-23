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Медведев назвал цель США в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 23.05.2023 (обновлено: 17:05 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873687037.html
Медведев назвал цель США в конфликте на Украине
Медведев назвал цель США в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев назвал цель США в конфликте на Украине
Конечной целью для США в рамках конфликта на Украине является разрушение России, но сделать этого не удастся, аналогично Вашингтон ведет себя и в отношении... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:03
2023-05-23T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
украина
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Конечной целью для США в рамках конфликта на Украине является разрушение России, но сделать этого не удастся, аналогично Вашингтон ведет себя и в отношении Китая, заявил в интервью RT зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Разрушение Российской Федерации. Как минимум, ограничение, сдерживание. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель – разрушение России как страны", - сказал он в интервью RT. На вопрос, получится ли это сделать, Медведев сказал: "Нет. Мы не дадим".
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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в мире, россия, сша, дмитрий медведев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, Украина
Медведев назвал цель США в конфликте на Украине

Замглавы Совбеза Медведев назвал разрушение России целью США в конфликте на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Конечной целью для США в рамках конфликта на Украине является разрушение России, но сделать этого не удастся, аналогично Вашингтон ведет себя и в отношении Китая, заявил в интервью RT зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«
"Разрушение Российской Федерации. Как минимум, ограничение, сдерживание. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель – разрушение России как страны", - сказал он в интервью RT.
На вопрос, получится ли это сделать, Медведев сказал: "Нет. Мы не дадим".
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22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДмитрий МедведевУкраина
 
 
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