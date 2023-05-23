Рейтинг@Mail.ru
Главы Минобороны стран ЕС не смогли договориться о новой помощи Киеву - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 23.05.2023 (обновлено: 17:22 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873684203.html
Главы Минобороны стран ЕС не смогли договориться о новой помощи Киеву
Главы Минобороны стран ЕС не смогли договориться о новой помощи Киеву - РИА Новости, 23.05.2023
Главы Минобороны стран ЕС не смогли договориться о новой помощи Киеву
Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:51
2023-05-23T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
вооруженные силы украины
петер сийярто
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859300707_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_c4f46f8bce805f2f121e25c28ac7fc8e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны."Мы предложили уже восьмой пакет в размере 500 миллионов евро, по которому продолжаем переговоры. Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу", — сказал он.Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться об очередном транше военной помощи киевским властям. Он подчеркнул, что Будапешт будет выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение ВСУ до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке "спонсоров войны".Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Украине с территории страны.Россия еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за военной помощи киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230518/pomosch-1872525202.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859300707_0:0:1821:1366_1920x0_80_0_0_b0d25e5ce48ab8f07b668712506109b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, вооруженные силы украины, петер сийярто, венгрия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, Петер Сийярто, Венгрия, Сергей Лавров, НАТО
Главы Минобороны стран ЕС не смогли договориться о новой помощи Киеву

Боррель заявил, что главы Минобороны Евросоюза не договорились о новом транше Украине

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны.
"Мы предложили уже восьмой пакет в размере 500 миллионов евро, по которому продолжаем переговоры. Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу", — сказал он.
Бездомный в США - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В США возмутились помощью Украине из-за одного постыдного факта
18 мая, 03:40
Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться об очередном транше военной помощи киевским властям. Он подчеркнул, что Будапешт будет выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение ВСУ до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке "спонсоров войны".
Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Украине с территории страны.
Россия еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за военной помощи киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Зеленский доказал, что остается слугой народа. Правда, не украинского
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныПетер СийяртоВенгрияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала