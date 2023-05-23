https://ria.ru/20230523/ukraina-1873684203.html

Главы Минобороны стран ЕС не смогли договориться о новой помощи Киеву

Главы Минобороны стран ЕС не смогли договориться о новой помощи Киеву - РИА Новости, 23.05.2023

Главы Минобороны стран ЕС не смогли договориться о новой помощи Киеву

Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:51

2023-05-23T16:51

2023-05-23T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

жозеп боррель

вооруженные силы украины

петер сийярто

венгрия

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны."Мы предложили уже восьмой пакет в размере 500 миллионов евро, по которому продолжаем переговоры. Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу", — сказал он.Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться об очередном транше военной помощи киевским властям. Он подчеркнул, что Будапешт будет выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение ВСУ до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке "спонсоров войны".Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Украине с территории страны.Россия еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за военной помощи киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230518/pomosch-1872525202.html

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, вооруженные силы украины, петер сийярто, венгрия, сергей лавров, нато