https://ria.ru/20230523/ukraina-1873656977.html

В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта

В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта - РИА Новости, 23.05.2023

В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта

Независимо от итогов конфликта на Украине Запад превратит подконтрольную киевским властям территорию в военную базу НАТО для сдерживания России, написал старший РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:54

2023-05-23T15:54

2023-05-23T16:54

в мире

украина

россия

нато

специальная военная операция на украине

международный институт стратегических исследований

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Независимо от итогов конфликта на Украине Запад превратит подконтрольную киевским властям территорию в военную базу НАТО для сдерживания России, написал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в статье для журнала Foreign Policy."Запад превратит Украину в ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза. <…> Это включает переход ее экономики на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооруженных сил до стандартов НАТО и содержание внушительной по размерам армии", — говорится в тексте.По словам автора, заявления Вашингтона и Брюсселя о долгосрочной поддержке Киева свидетельствуют о готовности Запада следовать "стратегии дикобраза". Кроме того, американские и европейские оборонные концерны намерены зарабатывать на украинцах и после окончания боевых действий, отметил эксперт.При этом среди стран НАТО до сих пор нет единого мнения, насколько целесообразно вступление Украины в альянс. Киевские власти не должны рассчитывать на гарантии безопасности западных партнеров, но именно их руками США и Европа продолжат миссию по ослаблению России, подытожил Гади.

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, нато, международный институт стратегических исследований, вашингтон (штат)