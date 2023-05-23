https://ria.ru/20230523/ukraina-1873656977.html
В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта
В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта - РИА Новости, 23.05.2023
В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта
Независимо от итогов конфликта на Украине Запад превратит подконтрольную киевским властям территорию в военную базу НАТО для сдерживания России, написал старший РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:54
2023-05-23T15:54
2023-05-23T16:54
в мире
украина
россия
нато
специальная военная операция на украине
международный институт стратегических исследований
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Независимо от итогов конфликта на Украине Запад превратит подконтрольную киевским властям территорию в военную базу НАТО для сдерживания России, написал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в статье для журнала Foreign Policy."Запад превратит Украину в ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза. <…> Это включает переход ее экономики на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооруженных сил до стандартов НАТО и содержание внушительной по размерам армии", — говорится в тексте.По словам автора, заявления Вашингтона и Брюсселя о долгосрочной поддержке Киева свидетельствуют о готовности Запада следовать "стратегии дикобраза". Кроме того, американские и европейские оборонные концерны намерены зарабатывать на украинцах и после окончания боевых действий, отметил эксперт.При этом среди стран НАТО до сих пор нет единого мнения, насколько целесообразно вступление Украины в альянс. Киевские власти не должны рассчитывать на гарантии безопасности западных партнеров, но именно их руками США и Европа продолжат миссию по ослаблению России, подытожил Гади.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, нато, международный институт стратегических исследований, вашингтон (штат)
В мире, Украина, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Международный институт стратегических исследований, Вашингтон (штат)
В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта
Foreign Policy: НАТО превратит Украину в свою военную базу после завершения конфликта