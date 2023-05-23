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В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 23.05.2023 (обновлено: 16:54 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873656977.html
В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта
В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта - РИА Новости, 23.05.2023
В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта
Независимо от итогов конфликта на Украине Запад превратит подконтрольную киевским властям территорию в военную базу НАТО для сдерживания России, написал старший РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:54
2023-05-23T16:54
в мире
украина
россия
нато
специальная военная операция на украине
международный институт стратегических исследований
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Независимо от итогов конфликта на Украине Запад превратит подконтрольную киевским властям территорию в военную базу НАТО для сдерживания России, написал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в статье для журнала Foreign Policy.&quot;Запад превратит Украину в ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза. &lt;…&gt; Это включает переход ее экономики на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооруженных сил до стандартов НАТО и содержание внушительной по размерам армии&quot;, — говорится в тексте.По словам автора, заявления Вашингтона и Брюсселя о долгосрочной поддержке Киева свидетельствуют о готовности Запада следовать "стратегии дикобраза". Кроме того, американские и европейские оборонные концерны намерены зарабатывать на украинцах и после окончания боевых действий, отметил эксперт.При этом среди стран НАТО до сих пор нет единого мнения, насколько целесообразно вступление Украины в альянс. Киевские власти не должны рассчитывать на гарантии безопасности западных партнеров, но именно их руками США и Европа продолжат миссию по ослаблению России, подытожил Гади.
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украина
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Кирилл Иванников
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в мире, украина, россия, нато, международный институт стратегических исследований, вашингтон (штат)
В мире, Украина, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Международный институт стратегических исследований, Вашингтон (штат)
В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта

Foreign Policy: НАТО превратит Украину в свою военную базу после завершения конфликта

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Независимо от итогов конфликта на Украине Запад превратит подконтрольную киевским властям территорию в военную базу НАТО для сдерживания России, написал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в статье для журнала Foreign Policy.
«

"Запад превратит Украину в ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза. <…> Это включает переход ее экономики на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооруженных сил до стандартов НАТО и содержание внушительной по размерам армии", — говорится в тексте.

По словам автора, заявления Вашингтона и Брюсселя о долгосрочной поддержке Киева свидетельствуют о готовности Запада следовать "стратегии дикобраза". Кроме того, американские и европейские оборонные концерны намерены зарабатывать на украинцах и после окончания боевых действий, отметил эксперт.
При этом среди стран НАТО до сих пор нет единого мнения, насколько целесообразно вступление Украины в альянс. Киевские власти не должны рассчитывать на гарантии безопасности западных партнеров, но именно их руками США и Европа продолжат миссию по ослаблению России, подытожил Гади.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОМеждународный институт стратегических исследованийВашингтон (штат)
 
 
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