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В США заговорили о новой операции НАТО против России после поражения ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 23.05.2023 (обновлено: 18:38 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873646689.html
В США заговорили о новой операции НАТО против России после поражения ВСУ
В США заговорили о новой операции НАТО против России после поражения ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
В США заговорили о новой операции НАТО против России после поражения ВСУ
Отказываясь признавать поражение киевского режима, США могут пойти на проведение операции на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:31
2023-05-23T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
пентагон
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Отказываясь признавать поражение киевского режима, США могут пойти на проведение операции на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения", — сказал он.После падения Артемовска даже в Белом доме стали говорить о невозможности победы ВСУ, заметил Макгрегор. При этом он предупреждает, что на фоне этого критического положения на Западе могут решиться на открытую интервенцию, которая повлечет за собой катастрофические последствия.По словам военного, наилучшим способом урегулирования кризиса было бы провозглашение Украины нейтральным государством, как это предлагала Москва еще до обострения ситуации. Однако эта возможность уже упущена по вине западных стран.
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873492310.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, киев, пентагон, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Пентагон, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США заговорили о новой операции НАТО против России после поражения ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил операцию США на Украине после разгрома ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Отказываясь признавать поражение киевского режима, США могут пойти на проведение операции на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения", — сказал он.
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ
22 мая, 19:53
После падения Артемовска даже в Белом доме стали говорить о невозможности победы ВСУ, заметил Макгрегор. При этом он предупреждает, что на фоне этого критического положения на Западе могут решиться на открытую интервенцию, которая повлечет за собой катастрофические последствия.
По словам военного, наилучшим способом урегулирования кризиса было бы провозглашение Украины нейтральным государством, как это предлагала Москва еще до обострения ситуации. Однако эта возможность уже упущена по вине западных стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПентагонНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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