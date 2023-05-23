https://ria.ru/20230523/ukraina-1873644274.html
В МИД Украины раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Киева
В МИД Украины раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Киева - РИА Новости, 23.05.2023
В МИД Украины раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Киева
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев не сможет... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:26
2023-05-23T15:26
2023-05-23T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
олег николенко
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0591325c0ed3f3df13170454eed79e9f.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев не сможет победить на поле боя. Ранее Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия войск НАТО, поэтому вместо эскалации конфликта надо переходить к его мирному урегулированию. "Эти же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", - написал пресс-секретарь министерства иностранных дел на своей странице в Facebook*. Николенко утверждает, что Киев будет "продолжать бороться" до выхода на границы 1991 года. "Это единственный путь не только для восстановления мира на Украине, но и гарантирования безопасности всей Европы", - добавил он, призвав всех объединить усилия для помощи Киеву.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872265959.html
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873552460.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f38bca40bc43b640d17894c091873599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, олег николенко, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Олег Николенко, Виктор Орбан
В МИД Украины раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Киева
Пресс-секретарь МИД Николенко раскритиковал слова Орбана о невозможности победы Киева
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев не сможет победить на поле боя.
Ранее Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия войск НАТО
, поэтому вместо эскалации конфликта надо переходить к его мирному урегулированию.
В Киеве высмеяли заявление Зеленского о скорой победе
"Эти же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", - написал пресс-секретарь министерства иностранных дел на своей странице в Facebook*.
Николенко утверждает, что Киев будет "продолжать бороться" до выхода на границы 1991 года. "Это единственный путь не только для восстановления мира на Украине, но и гарантирования безопасности всей Европы", - добавил он, призвав всех объединить усилия для помощи Киеву.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американский генерал усомнился в желании Вашингтона помочь Киеву победить