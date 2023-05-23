https://ria.ru/20230523/ukraina-1873644274.html

В МИД Украины раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Киева

В МИД Украины раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Киева - РИА Новости, 23.05.2023

В МИД Украины раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Киева

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев не сможет... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:26

2023-05-23T15:26

2023-05-23T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

олег николенко

виктор орбан

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев не сможет победить на поле боя. Ранее Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия войск НАТО, поэтому вместо эскалации конфликта надо переходить к его мирному урегулированию. "Эти же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", - написал пресс-секретарь министерства иностранных дел на своей странице в Facebook*. Николенко утверждает, что Киев будет "продолжать бороться" до выхода на границы 1991 года. "Это единственный путь не только для восстановления мира на Украине, но и гарантирования безопасности всей Европы", - добавил он, призвав всех объединить усилия для помощи Киеву.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872265959.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873552460.html

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в мире, украина, венгрия, олег николенко, виктор орбан