https://ria.ru/20230523/ukraina-1873613730.html

МИД Франции заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности

МИД Франции заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 23.05.2023

МИД Франции заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности

Франция готова заключить соглашения с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности совместно с партнерами по НАТО, сообщили во вторник в МИД республики. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:11

2023-05-23T14:11

2023-05-23T14:17

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Франция готова заключить соглашения с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности совместно с партнерами по НАТО, сообщили во вторник в МИД республики."Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем", - сообщили на брифинге в МИД страны. В ведомстве отметили, что Франция вместе со своими партнерами "продолжает обсуждения по поводу лучшей формы поддержки Украины во всех секторах экономики в долгосрочной перспективе".Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США и западные союзники обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожую на израильскую. США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины при участии европейских членов НАТО, включая Францию, Германию и Великобританию.Как сообщал в интервью Wall Street Journal президент Польши Анджей Дуда, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям. По его словам, обсуждения такого соглашения "уже ведутся".По словам западных чиновников, знакомых с обсуждениями, такое соглашение по безопасности будет связано с процессом продвижения Киева в сторону возможного членства в НАТО, но не приведет к фактическому превращению альянса в участника конфликта.Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО является лучшим способом завершить конфликт в стране и "гарантировать мир в Европе". Он отметил, что "в дальнейшем уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира".

https://ria.ru/20230522/ukraina-1873398288.html

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872876110.html

https://ria.ru/20230515/nato-1871880187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, мид франции‎, ситуация в днр и лнр