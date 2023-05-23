https://ria.ru/20230523/ukraina-1873583164.html

Американский сенатор рассказал, в чем заключается интерес США на Украине

Американский сенатор рассказал, в чем заключается интерес США на Украине - РИА Новости, 23.05.2023

Американский сенатор рассказал, в чем заключается интерес США на Украине

Американский сенатор-республиканец Тим Скотт, объявивший в понедельник о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в стране, утверждает, РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:30

2023-05-23T12:30

2023-05-23T12:30

специальная военная операция на украине

сша

в мире

россия

украина

республиканская партия сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тим Скотт, объявивший в понедельник о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в стране, утверждает, что интерес США на Украине заключается в ослаблении вооруженных сил РФ. "Как президент США, я бы четко заявил, что национальный жизненно важный интерес Америки включает в себя приведение в упадок российских вооруженных сил. Поэтому наше присутствие на Украине действительно необходимо для нас для достижения этой цели... Чем больше мы ослабляем российские силы, тем меньше вероятность нападения на нашу суверенную территорию. И это защищает наших партнеров по НАТО. Я думаю, что мы должны быть на Украине", - заявил Скотт в интервью телеканалу NBC, комментируя свою позицию по Украине. Он также обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот "проделал ужасную работу, объясняя американскому народу жизненно важные национальные интересы Америки на Украине". Скотт также выразил надежду на то, что Киев одержит победу, добавив, что именно такой позиции должны придерживаться США. Скотт ранее зарегистрировался кандидатом на выборах президента США. Он станет еще одним конкурентом бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за номинацию. Впрочем, опросы общественного мнения показывают, что шансы темнокожего сенатора малы, в конце апреля о готовности проголосовать за него на праймериз сообщали лишь 3% избирателей, он значительно уступает и губернатору Флориды Рону Десантису, который вскоре, как ожидается, тоже может объявить об участии в выборах. Ранее Десантис заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира на Украине. Трамп же неоднократно заявлял, что в случае повторного избрания за 24 часа урегулирует конфликт. Он также отмечал, что США передали Украине слишком много оружия и боеприпасов, в которых нуждаются сами. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html

https://ria.ru/20230427/ssha-1868197452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, россия, украина, республиканская партия сша, ситуация в днр и лнр