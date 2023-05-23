https://ria.ru/20230523/ukraina-1873562001.html
Боррель назвал сумму компенсации странам ЕС за военные поставки Киеву
Боррель назвал сумму компенсации странам ЕС за военные поставки Киеву - РИА Новости, 23.05.2023
Боррель назвал сумму компенсации странам ЕС за военные поставки Киеву
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает за увеличение специального фонда ЕС для компенсации военных поставок Украине, так как, по его словам, запросы РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:05
2023-05-23T11:05
2023-05-23T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает за увеличение специального фонда ЕС для компенсации военных поставок Украине, так как, по его словам, запросы на компенсацию за уже совершенные поставки достигли 10 миллиардов евро. "Государства-члены представили нам счета на десять миллиардов, что гораздо больше, чем ожидалось", - сказал Боррель журналистам в Брюсселе перед заседанием министров обороны. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
https://ria.ru/20230505/borrel-1869853861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины
Боррель назвал сумму компенсации странам ЕС за военные поставки Киеву
Боррель: ЕС должен компенсировать странам военные поставки Киеву на десять миллиардов евро