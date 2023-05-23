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Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом отразится на помощи США Киеву - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873544643.html
Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом отразится на помощи США Киеву
Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом отразится на помощи США Киеву - РИА Новости, 23.05.2023
Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом отразится на помощи США Киеву
Ситуация с госдолгом заставит США уменьшить финансовую поддержку Украины, прежнего объема помощи уже не стоит ожидать, сказал РИА новости директор Фонда... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:50
2023-05-23T09:50
специальная военная операция на украине
украина
сша
юрий рогулев
экономика
министерство финансов сша
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ситуация с госдолгом заставит США уменьшить финансовую поддержку Украины, прежнего объема помощи уже не стоит ожидать, сказал РИА новости директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Ранее издание Hill сообщило, что американское военное финансирование Украины может временно прекратиться на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком государственного долга. "Конечно, поддержка в прошлом году была экстраординарной, и вряд ли они на таком же уровне будут сохранять эти расходы. Ситуация с госдолгом уже влияет и будет влиять в будущем, потому что из всех расходов, которые возможны, будут жертвовать такими, которые с политической точки зрения менее всего чувствительны для американского общества", - сказал он в беседе с агентством. Некоторые западные СМИ уже сообщают, что последний саммит G7 в Хиросиме может остаться в истории как пик поддержки Украины и больше она увеличиваться не будет, отметил эксперт. "Конгресс настаивает на сокращении бюджетных трат, и это подвешивает весь вопрос о финансировании Украины. Единственное, что было заявлено со стороны Маккарти (спикера палаты представителей конгресса Кевина) и подтверждено Белым домом, что сокращение военных расходов не обсуждается, а все остальные находятся под прицелом законодательным. Но уже сумма финансирования Украины уменьшилась в несколько раз, поэтому сокращение уже идёт. Так что в любом случае такого объема финансирования, который был, Украине вряд ли стоит ожидать", - подчеркнул Рогулев. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
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украина, сша, юрий рогулев, экономика, министерство финансов сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Юрий Рогулев, Экономика, Министерство финансов США
Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом отразится на помощи США Киеву

Эксперт Рогулев: ситуация с госдолгом заставит США уменьшить финансовую поддержку Киева

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYУкраинский военнослужащий принимает поставку американских переносных противотанковых ракет FGM-148 Javelins в киевском аэропорту Борисполь
Украинский военнослужащий принимает поставку американских переносных противотанковых ракет FGM-148 Javelins в киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Украинский военнослужащий принимает поставку американских переносных противотанковых ракет FGM-148 Javelins в киевском аэропорту Борисполь. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ситуация с госдолгом заставит США уменьшить финансовую поддержку Украины, прежнего объема помощи уже не стоит ожидать, сказал РИА новости директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее издание Hill сообщило, что американское военное финансирование Украины может временно прекратиться на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком государственного долга.
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"Конечно, поддержка в прошлом году была экстраординарной, и вряд ли они на таком же уровне будут сохранять эти расходы. Ситуация с госдолгом уже влияет и будет влиять в будущем, потому что из всех расходов, которые возможны, будут жертвовать такими, которые с политической точки зрения менее всего чувствительны для американского общества", - сказал он в беседе с агентством.
Некоторые западные СМИ уже сообщают, что последний саммит G7 в Хиросиме может остаться в истории как пик поддержки Украины и больше она увеличиваться не будет, отметил эксперт.
«
"Конгресс настаивает на сокращении бюджетных трат, и это подвешивает весь вопрос о финансировании Украины. Единственное, что было заявлено со стороны Маккарти (спикера палаты представителей конгресса Кевина) и подтверждено Белым домом, что сокращение военных расходов не обсуждается, а все остальные находятся под прицелом законодательным. Но уже сумма финансирования Украины уменьшилась в несколько раз, поэтому сокращение уже идёт. Так что в любом случае такого объема финансирования, который был, Украине вряд ли стоит ожидать", - подчеркнул Рогулев.
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Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
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